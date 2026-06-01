باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سرخپوشان امیدوارند با عدم دریافت مجوز حرفه‌ای از سوی سپاهان به لیگ قهرمانان آسیا بروند، اظهار کرد: باشگاه سپاهان با نگرفتن مجوز حرفه‌ای نمی‌تواند به آسیا برود و محرومیتش هم باید لحاظ شود. درست است که ۸ بازی از لیگ برتر باقی مانده است، اما اگر بازی‌ها برگزار می‌ شد این امکان داشت که استقلال و تراکتور هم پایین‌تر از پرسپولیس قرار بگیرند و به نظرم مسئولان فوتبال نمی‌توانند براساس جدول فعلی، نمایندگان ایران را به آسیا بفرستند.

او افزود: من منتقد انتخاب تیم‌های آسیایی براساس جدول فعلی لیگ برتر فوتبال هستم. به نظرم باشگاه سپاهان نتوانسته مجوز حرفه‌ای را بگیرد و الان حق پرسپولیس است که به لیگ قهرمانان آسیا برود.

پرسپولیس نسبت به گل گهر و چادرملو باسابقه تر است

شافعی درباره اینکه تیم‌های گل گهر و چادرملو مدعی هستند که به جای سپاهان باید به آسیا بروند، گفت: این ۲ تیم در بازی‌های رودر رو از پرسپولیس عقب‌تر هستند. حالا شاید امتیازات پرسپولیس با این تیم‌ها یک مقدار فاصله داشته باشد ، اما حرفشان منطقی نیست. معتقدم پرسپولیس از لحاظ سابقه هم از این ۲ تیم جلوتر است. اگر ملاکشان برای حضور در آسیا، جدول لیگ است باید می‌گذاشتند بازی‌های باقی مانده برگزار شود تا تیم‌های آسیایی را از روی جدول انتخاب کنند. به نظرم ۶ تیم به آسیا معرفی کنند و بعد از جام جهانی ادامه مسابقات را برگزار کنند و تیم‌های اول تا سوم را به آسیا بفرستند.

خط دفاعی پاشنه آشیل تیم ملی در جام جهانی است

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه ارزیابی اش از وضعیت تیم ملی فوتبال برای جام جهانی گفت: به نظرم ایران در گروه سختی قرار گرفته است. بعضی‌ها خوش بینانه نگاه می‌کنند و می‌گویند امیر قلعه نویی شانس آورد که تیم ملی در گروه آسانی قرار گرفت، اما من معتقدم به این صورت نیست. من چند بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال را دیدم متوجه شدم که تیم ملی فوتبال خیلی مشکل بدنی دارد و بازیکنان سنشان بالاست و اگر با همین سبک جلو بروند در جام جهانی با مشکل مواجه می‌شوند، مگر اینکه تغییر تاکتیک بدهند و ارنج تیم را عوض کنند. من با این دفاعی که دیدم، عملا پاشنه آشیل تیم ملی در جام جهانی خواهد بود. بازی با نیوزیلند نسبت به ۲ بازی دیگر حساس‌تر است.

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال بعد از بردن گامبیا قرار است یک بازی دوستانه دیگر با مالی داشته باشد، بیان کرد: بازی با گامبیا چیزی به فوتبال ما اضافه نکرد. تیم ملی فوتبال باید بازی دوستانه با تیم‌های مراکش و تونس برگزار می‌کرد که بازی شان شبیه مصر است. بازی با تیم‌های گامبیا و مالی آورده‌ای برای ما ندارند و فقط می‌گویند که ما بازی تدارکاتی انجام دادیم. تیم ملی ژاپن و کره جنوبی بازی تدارکاتی با برزیل و آرژانتین برگزار کردند و این تیم‌ها روند رو به رشدی دارند.

سرمربی تیم ملی برای بازیهای دوستانه ارتباطی با سایر مربیان ندارد

شافعی درباره اینکه تیم‌های دیگر به خاطر شرایط جنگی حاضر نشدند با ما بازی دوستانه برگزار کنند، بیان کرد: به نظرم ما ارتباط با سایر تیم‌ها نداریم و اصلا تیم‌ها برای بازی دوستانه ما را تحویل نمی‌گیرند و این مشکل سرمربی تیم ملی است که نتوانسته با تیم‌های دیگر ارتباط برقرار کند. زمانی که یک مربی به مراسم قرعه کشی جام جهانی می‌رود با مربیان دیگر باید ارتباط برقرار کند، اما قلعه نویی این کار را انجام نداد و فدراسیون فوتبال هم ارتباطی ندارد.

بهترین امکانات در اختیار قلعه نویی قرار گرفت

او درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که خواسته‌هایش اجرایی نشده‌اند، بیان کرد: مسابقات لیگ برتر به خاطر قلعه نویی تعطیل شد و چند اردو در زمان‌های مختلف با دستور ایشان برگزار شد. بهترین اردو در ۲، ۳ مرحله انجام شد و دیگر چه چیزی مانده بود که برای تیم ملی انجام نشده باشد و فقط کم مانده بود که در انگلیس اردو بزنیم و همه جای دنیا اردو زدیم. یک بخش باید فدراسیون فوتبال ارتباط برقرار کند و بخش دیگر به سرمربی مربوط است که باید توان ارتباط برقرار کردن داشته باشد.

آمریکا برای صدور روادید کارشکنی می‌کند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تغییر کمپ تیم ملی فوتبال از آمریکا به مکزیک بیان کرد: آمریکا برای صدور روادید کارشکنی می‌کند و آنها دارند زمان را می‌کشند تا برای تیم ملی ایران مشکل به وجود بیاید. البته همین که کمپی گرفتند که ۴۵ دقیقه تا محل بازی ایران در جام جهانی فاصله دارد این خودش یک امتیاز است. به نظرم عدم برنامه ریزی و نبود ارتباطات خیلی مشکلات را برای تیم ملی به وجود آورد. حالا امیدواریم بازی دوستانه این مشکلات را تا حدودی حل کند. به هر حال ملاک و معیار فوتبال ما ۳ بازی تیم ملی در جام جهانی است.

بازی‌های دوستانه دلال بازی است

او درباره اینکه تغییر پست مهدی طارمی از مهاجم به هافبک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اکنون دفاع تیم ملی دچار مشکل است. الان هم بخواهند طارمی را از خط حمله به هافبک بیاورند در آن صورت دیگر تیم ملی زور ندارد. بازیکنان تیم ملی گامبیا در حد دسته دوم و سوم اروپا هم نبودند.

شافعی درباره اینکه به نظرش بازیکنان جوان در لیست نهایی تیم ملی فوتبال قرار می‌گیرند، گفت: به نظرم حداقل ۵ بازیکن جوان باید در لیست ۲۶ نفره بازیکنان باشند. قلعه نویی باید جوان با خود به جام جهانی ببرد، چون حضور جوانان در لیست نهایی باعث می‌شود که مشکلات تیم ملی هم حل شود.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال می‌تواند از گروهش در جام جهانی صعود کند، گفت: من بعید می‌دانم. شاید فرجی شود و تیم ملی فوتبال در بین برترین تیم‌های سوم قرار بگیرد.