بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مصطفی هاشمیطبا در پاسخ به سوالی درباره استفاده از بازیکنان جوانتر در تیم ملی گفت: «ما باید در هر مقطعی از آمادهترین بازیکنان استفاده کنیم و سن اصلاً مطرح نیست.»
وی افزود: «ملاک اصلی باید آمادگی بازیکنان باشد. برخی بازیکنان در باشگاههای خود شرایط ایدهآلی نداشتند یا زمان زیادی بازی نکرده بودند، اما به تیم ملی دعوت شدند.»
هاشمیطبا با اشاره به علیرضا جهانبخش اظهار کرد: «ممکن است حضور جهانبخش از نظر روحی و روانی به تیم کمک کند، اما از نظر آمادگی فنی، او را جزو آمادهترین بازیکنان نمیدانم.»
وی در پایان تأکید کرد: در نهایت باید بازیکنانی به تیم ملی برسند که در بهترین شرایط فنی و بدنی قرار دارند و بتوانند بیشترین کمک را به تیم کنند.