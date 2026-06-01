باشگاه پرسپولیس امیدوار است به جای تیم سپاهان راهی لیگ قهرمانان آسیا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه سپاهان در حالی نتوانست مجوز حرفهای را دریافت کند و حضورش در لیگ قهرمانان آسیا منتفی شد که تیمهای فوتبال پرسپولیس، گل گهر و چادر ملو به تکاپو افتادند تا به جای سپاهان راهی آسیا شوند.
فدراسیون فوتبال اسامی ۶ تیم را برای بررسی وضعیت حضورشان در رقابتهای آسیایی به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرده است، اما با عدم دریافت مجوز حرفهای از سوی سپاهان شرایط جدیدی به وجود آمده است.
طبق اعلام کشوری فر دبیر سازمان لیگ، جدول لیگ در هفته ۲۳ فریز شده و قرار است تیمهای استقلال، تراکتور و سپاهان به آسیا بروند، اما عدم دریافت مجوز حرفهای از سوی زرد پوشان اصفهانی باعث شد که تیمهای چهارم تا ششم جدول رده بندی شانس حضور در آسیا به جای سپاهان را داشته باشند.
به هر حال طبق مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیمهایی که مجوز حرفهای دریافت کنند در آن صورت شانس حضور در آسیا را دارند؛ بنابراین تیمهای گل گهر، چادر ملو و پرسپولیس امیدوارند که به جای سپاهان راهی لیگ قهرمانان آسیا شوند.
باشگاه پرسپولیس نسبت به تیمهای گل گهر و چادر ملو فعالیت بیشتری برای حضور در آسیا دارد و حتی پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از رئیس جمهور درخواست کرده که به مسئله انتخاب نمایندگان ایران در آسیا ورود کند.
همچنین با محروم شدن سپاهان از حضور در آسیا، ضوابط و مقررات تیم جایگزین برای حضور در آسیا مشخص نشده است و هر کس پیشنهادی برای انتخاب نماینده ایران در آسیا ارائه میدهد.
به هر حال تیم پرسپولیس با وجود اینکه تیم ششم جدول رده بندی است، اما خیلی امیدوار است که تیمهای گل گهر و چادر ملو از کسب مجوز حرفهای بازبمانند و سرخپوشان راهی آسیا شوند.
فدراسیون فوتبال باید هر چه سریعتر تکلیف سومین نماینده ایران در آسیا را مشخص کند تا تیم معرفی شده بتواند خودش را برای مسابقات آسیایی در فصل آینده آماده کند.