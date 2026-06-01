باشگاه پرسپولیس قصد دارد در بازار نقل و انتقالات به سراغ بازیکنان جوان برود تا میانگین سنی تیم خود را پایین بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم فوتبال عملکرد خوبی نداشت و این تیم نتوانست انتظارات هواداران خود را برآورده کند و تا پایان هفته بیست و دوم در رتبه ششم جدول رده بندی ایستاده است.

پرسپولیس یکی از تیم های مسن لیگ بیست و پنجم فوتبال بوده است و بازیکنان مسن از جمله سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد سرلک، تیوی بیفوما و دنیل گرا نتوانستند رضایت اوسمار را جلب کنند. بنابراین گفته می شود مدیریت باشگاه پرسپولیس با نظر اوسمار قصد دارد با این بازیکنان قطع همکاری کند و با جذب بازیکنان جوان میانگین سنی تیمش را پایین بیاورد.

گفته می شود سرخپوشان از طریق واسطه ها سعی کردند تا با بازیکنان جوان و لژیونر در ارتباط باشند تا در صورت رضایت اوسمار برای جذب این بازیکنان برای فصل بعد اقدام کنند.