باشگاه پرسپولیس قصد دارد در بازار نقل و انتقالات به سراغ بازیکنان جوان برود تا میانگین سنی تیم خود را پایین بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ بیست و پنجم فوتبال عملکرد خوبی نداشت و این تیم نتوانست انتظارات هواداران خود را برآورده کند و تا پایان هفته بیست و دوم در رتبه ششم جدول رده بندی ایستاده است. 

پرسپولیس یکی از تیم های مسن لیگ بیست و پنجم فوتبال بوده است و بازیکنان مسن از جمله سروش رفیعی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد سرلک، تیوی بیفوما و دنیل گرا نتوانستند رضایت اوسمار را جلب کنند. بنابراین گفته می شود مدیریت باشگاه پرسپولیس با نظر اوسمار قصد دارد با این بازیکنان قطع همکاری کند و با جذب بازیکنان جوان میانگین سنی تیمش را پایین بیاورد. 

گفته می شود سرخپوشان از  طریق واسطه ها سعی کردند تا با بازیکنان جوان و لژیونر در ارتباط باشند تا در صورت رضایت اوسمار برای جذب این بازیکنان برای فصل بعد اقدام کنند. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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