باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بنابر اعلام مسئولان، پیشبینیها نشان میدهد نیاز مصرف برق کشور در روزهای پیش رو از مرز ۶۰ هزار مگاوات فراتر رفته و در صورت ادامه روند مصرف فعلی، تا ۶۴ هزار مگاوات افزایش پیدا میکند که این موضوع ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف برق را دوچندان میکند.
در ادامه عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح وضعیت الگوی مصرف مشترکین خانگی، اظهار کرد: الگوی مصرف برق مشترکین خانگی در چهار پله تعریف شده است؛ پله اول مشترکین زیر الگو، پله دوم مشترکین تا ۱.۵ برابر الگو، پله سوم ۱.۵ تا ۲.۵ برابر الگو و پله چهارم مشترکینی هستند که بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند.
یاقوتی در خصوص آمار جمعیتی این دستهها گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد مشترکین در پله اول، ۱۵ درصد در پله دوم، ۸ درصد در پله سوم و ۲ درصد باقیمانده در پله چهارم قرار دارند. نکته قابلتأمل این است که ۷۵ درصد مشترکین (پله اول)، ۵۲ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که ۲ درصد مشترکین پرمصرفِ پله آخر، ۱۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص دادهاند.
او افزود: حتی در تحلیل دقیقتر، تنها ۰.۵ درصد از کل مشترکین، بیش از ۵ برابر الگو مصرف دارند که همین نیم درصد، چیزی در حدود ۷ درصد از کل مصرف برق را شامل میشوند. این آمار نشاندهنده آن است که با مدیریت مصرف توسط این تعداد اندک، میتوان ظرفیتهای قابلتوجهی برای پایداری شبکه ایجاد کرد.
این مقام مسئول میگوید: در ماههای گرم سال، همه موظف به رعایت الگوی مصرف هستیم. در صورت عدم رعایت، برای حفظ پایداری شبکه، با استفاده از تجهیزات هوشمند نصب شده در شبکه، اقدامات محدودکننده برای مشترکین پرمصرف اعمال خواهد شد تا تأمین برق برای سایر بخشها با چالش مواجه نشود.
هوشمندسازی شبکه، زیرساختی کلیدی برای پایداری برق کشور و ابزاری برای محدودسازی مشترکان بدمصرف است در همین راستا مصطفی رجبیمشهدی معاون وزیر نیرو اظهار کرد: تا اوج بار امسال، تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده به ۹ میلیون خواهد رسید؛ اما تا پایان سال، این تعداد به ۱۲ میلیون کنتور افزایش مییابد؛ هدف برنامه هفتم، دستیابی به ۲۸ میلیون کنتور هوشمند است. صنعت برق امسال برنامهریزی کرده است حداقل ۲۰۰۰ مگاوات بیشتر از سال گذشته از ظرفیت کنتورهای هوشمند برای مدیریت بار استفاده کند.
در نهایت گفتنی است، آمارهای ارائهشده نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فشار مصرف برق، ناشی از رفتار مصرفی گروه کوچکی از مشترکان پرمصرف است؛ در چنین شرایطی، مدیریت مصرف باید بهصورت هدفمند و متناسب با میزان مصرف هر گروه دنبال شود تا مشترکان کممصرف متحمل فشار غیرمنصفانه نشوند.
توسعه کنتورهای هوشمند میتواند نقش مهمی در شناسایی دقیق الگوی مصرف و اعمال مدیریت بار در ساعات اوج داشته باشد؛ با این حال، محدودسازی مشترکان بدمصرف باید همراه با اطلاعرسانی، مشوقهای اصلاح مصرف و تعرفههای بازدارنده باشد؛ در مجموع، عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند ترکیب هوشمندسازی شبکه، اصلاح رفتار مصرفی و برنامهریزی دقیق در سمت تولید و مصرف برق است.