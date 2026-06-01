مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از تولید ۲ هزار و ۹۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: تولید محصولات گلخانه‌ای در سربیشه به ۲ هزار و ۹۰۰ تن در سال رسیده است.

او افزود در یک سال گذشته ۵ واحد گلخانه‌ای با سطح ۱.۲۵ هکتار در شهرستان با حمایت‌های مجموعه‌ی جهاد کشاورزی به بهره برداری رسیده است.

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محمدی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها جزو اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: هم اکنون سطح گلخانه‌های شهرستان ۱۳ هکتار بوده که محصولات مختلف صیفی مانند گوجه، خیار و سبزیجات در آن تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد: ۹۰درصد محصول تولیدی گلخانه‌های شهرستان به کشور‌های روسیه، ترکیه و عراق صادر می‌شود.

برچسب ها: محصول گلخانه ای ، جهاد کشاورزی
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