سخنگوی وزارت امور خارجه حمله پلیس هلند به همسر باردار مرد فلسطینی را نقض فاحش حقوق بشر دانست و خواستار پاسخگویی مقامات هلندی در مورد این اقدام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار کلیپ منتشره توسط شبکه تلوزیونی الجزیره که در آن یک مامور پلیس هلند همسر باردار یک مرد فلسطینی را با خشونت به زمین پرت کرده و او را روی زمین می‌کشاند، نوشت: این رفتار به شدت وحشیانه و غیرقابل توجیه است. هیچ عذری برای حمله خشونت‌آمیز پلیس به یک زن باردار وجود ندارد، تنها به این دلیل که او می‌خواست کنار همسر فلسطینی بازداشت‌شده‌اش بماند.

وی افزود: مقامات هلند باید این نقض آشکار حقوق بشر را پیگیری و متخلفان را پاسخگو کنند. چنین خشونت‌هایی نشانه سوگیری و تبعیض نظام‌مند در ساختار پلیس این کشور است.

برچسب ها: حامیان فلسطین ، حقوق بشر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
تا
۰۸:۴۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تو مملکت خودمون چند سال بیمه پرداخت کردیم حالا بیمارستان که میریم تا زیرمیزی دکتر پرداخت نشه نگاهت هم نمیکنه و اصلا جون انسان براشون مهم نیست این اصل حقوق بشره ؟ حواستون به مردم خودتون هست؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اینجور پلیس ها اصلا درک انسانی ندارن و بیشتر به خوی حیوانیشون برگشتن پس فحش دادن به امثال این پلیس ها خیلی مورد ناچیزی و باید باهاشون برخورد بشه .
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