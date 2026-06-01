فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و قطعات خودرو، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۳ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی بامرجع قضائی، متهم را طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر و اموال مسروقه را نیز کشف کردند.

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سرهنگ شکوهی راد اظهار کرد: سارق در بازجویی‌های پلیسی با توجه به شواهد موجود به ۷ فقره سرقت اعتراف که در این خصوص یک نفرمالخر نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند بیان کرد: همشهریان با تجهیز اماکن خصوصی به ملزومات حفاظتی از قبیل، دوربین‌های مداربسته و دزدگیر و... فرصت سرقت را از سارقان گرفته و هرگونه موارد مشکوک امنیتی و انتظامی را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.