باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مصطفی قانعی با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های تحریمی علیه ایران اظهار کرد: در سال‌های تحریم، برای انتقال دارو، واکسن و تجهیزات حوزه سلامت موانع متعددی ایجاد شد، اما در مقابل، برای توسعه صنعت دخانیات و فعالیت کارخانه‌های تولید سیگار محدودیت مؤثری وجود نداشت.

وی افزود: وقتی کشوری همه موانع را برای ورود و توسعه یک صنعت در داخل ایران برمی‌دارد اما همزمان برای تأمین دارو و واکسن مانع ایجاد می‌کند، به روشنی مشخص است که چه منافعی در پس این رویکرد قرار دارد.

قانعی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای افزایش مالیات بر دخانیات و مقابله با قاچاق سیگار گفت: این موضوع بارها تا سطوح مختلف تصمیم‌گیری در دولت و مجلس پیگیری شد، اما همواره استدلال‌هایی مانند افزایش قاچاق یا ایجاد مشکلات در بازار مطرح می‌شد و مانع اجرای سیاست‌های بازدارنده می‌شد.

وی ادامه داد: گروه‌هایی وجود دارند که با استفاده از ادبیات ظاهرا اصلاحی و کارشناسی، در عمل از صنعت دخانیات حمایت می‌کنند. استدلال‌هایی مانند اینکه اگر تولید داخلی محدود شود، واردات افزایش می‌یابد یا مردم به هر حال نیاز خود را تأمین می‌کنند، از جمله مواردی است که برای جلوگیری از سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه مطرح می‌شود.

فوق تخصص ریه همچنین با اشاره به وضعیت توزیع متادون در کشور اظهار کرد: متاسفانه برخی جریان‌های اقتصادی قدرتمند در حوزه مواد اعتیادآور نیز فعال هستند. حتی در موضوع متادون شاهد بودیم که خارج از شبکه‌های رسمی درمان اعتیاد و داروخانه‌ها، بازارهای غیررسمی شکل گرفته است. این مسئله بارها در مراجع مختلف از جمله مجلس مطرح شد، اما نتایج مطلوب حاصل نشد.

وی درباره گسترش مصرف سیگارهای الکترونیکی نیز هشدار داد و گفت: سیگار الکترونیکی تفاوت ماهوی با سیگار معمولی ندارد و نباید به عنوان ابزار ترک سیگار معرفی شود. این ادعا که افراد برای ترک سیگار می‌توانند ابتدا از سیگارهای الکترونیکی استفاده کنند، نوعی فریب افکار عمومی است.

وی افزود: تولیدکنندگان این محصولات با استفاده از طعم‌های متنوع و جذاب، به‌ویژه نوجوانان را هدف قرار می‌دهند و زمینه وابستگی آنان را فراهم می‌کنند.

دکتر قانعی با انتقاد از عادی‌سازی مصرف دخانیات در برخی تولیدات فرهنگی افزود: همان روش‌هایی که سال‌ها پیش در کشورهای غربی برای ترویج مصرف سیگار مورد استفاده قرار گرفت، امروز در برخی آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی نیز مشاهده می‌شود و به شکل غیرمستقیم مصرف دخانیات را عادی جلوه می‌دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط مصرف سیگار و افسردگی گفت: نیکوتین نوعی احساس سرخوشی موقت ایجاد می‌کند و فرد به مرور به این احساس وابسته می‌شود. پس از قطع مصرف، نیاز جسمی به نیکوتین فرد را دوباره به سمت مصرف سوق می‌دهد. البته نمی‌توان به طور مستقیم گفت سیگار موجب افسردگی می‌شود، اما بدون تردید نوعی وابستگی جسمی و روانی ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در حوزه حکمرانی دخانیات، قانون‌گذاری و اجرای مقررات سختگیرانه عمل کرده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند. ایران نیز برای کاهش مصرف دخانیات ناگزیر از حرکت در همین مسیر است.

وی درباره افزایش مصرف دخانیات در میان زنان نیز گفت: بخشی از رشد اعلام‌شده به دلیل پایین بودن آمار پایه است. زمانی که میزان مصرف در یک گروه جمعیتی بسیار پایین باشد، افزایش تعداد مصرف‌کنندگان می‌تواند به صورت درصدی رشد قابل توجهی را نشان دهد. بنابراین برای تحلیل دقیق این آمار باید به اعداد مطلق و روندهای بلندمدت نیز توجه کرد.

دکتر قانعی خاطرنشان کرد: مقابله با مصرف دخانیات نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع، افزایش مالیات، اجرای قوانین بازدارنده و جلوگیری از تاثیرگذاری جریان‌های اقتصادی ذی‌نفع است؛ مسیری که بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت آن را طی کرده‌اند.

منبع: وزارت بهداشت