سرپرست مدیرعاملی استقلال، هرگونه مذاکره با سرمربی اسبق این‌ تیم برای بازگشت را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال در حاشیه مراسم قهرمان ایران درباره شایعات دخالتش در امور مختلف گفت: اگر یکجا موردی هست، بیایند بگویند که تاجرنیا بر خلاف چارچوب عمل کرده است. در کل تیمداری باشگاه در رشته‌های مختلف، اعمال نفوذ نکرده‌ام و حتی یک خواسته دلی که برای یک بازیکن داشتم هم عملی نشد. این خواسته درباره سیدحسین حسینی بود که معتقد بودم که با توجه به اینکه کاپیتان تیم بود، حرمتش را باید حفظ کرد. وقتی از نظر فنی آفای نظری و ساپینتو تصمیم گرفتند که حسینی برود، تسلیم شدم. تصمیمات هیات مدیره به صورت جمعی گرفته می‌شود.

وی با اشاره به انتقادات عضو سابق هیات مدیره استقلال اظهار کرد: من می‌توانم ۱۰ تصمیم را مثال بزنم که تصمیمات آقای فریدونی بدتر بوده است. گرفتن وکیل، فلان بازیکن و ... از این دست است. الان که استقلال نتیجه گرفته است، شرط انصاف این است که تیم را تقویت کنیم. برخلاف سال گذشته که تجمع هواداران و نارضایتی‌شان جلوی باشگاه بود، در سال جاری ۷، ۸ قهرمانی در رشته‌های مختلف استقلال کسب کرده و تیم فوتبال صدرنشین لیگ است.

وی تاکید کرد: این شرایط نتیجه یک کار گروهی در هیات مدیره است و اگر کسی حالا به جایگاهی که می‌خواسته نرسیده، شروع به صحبت کردن کند، زیبنده استقلال نیست.

تاجرنیا درباره صحبتش با تاج در حاشیه مراسم قهرمان ایران، یادآور شد: با تاج ابتدا درباره طلبی که استقلال از فدراسیون فوتبال دارد، صحبت کردیم؛ همچنین درباره یک موضوع دیگر هم صحبت کردم که به نفع پرسپولیس هم هست. زمانی که عضو هیات مدیره استقلال و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در زمان ریاست آقای دادکان بودم، فدراسیون ۲ ساختمان به استقلال و پرسپولیس داد.

سرپرست مدیرعاملی استقلال ادامه داد: یکی از بندهای حسابرسی باشگاه استقلال، موضوع این ساختمان است. آقای تاج قول دادند تکلیف این ساختمان را مشخص کنند و به وی گفتم که الوعده وفا. این به نفع پرسپولیس هم بود.

وی درباره شایعات مذاکره با بازیکنان مختلف گفت: من مذاکره نمی‌کنم و اگر بحثی مطرح شود کمیته فنی بررسی می‌کند و به کمیته نقل و انتقالات ارجاع می‌شود و من مسئول مذاکره نیستم.اگر هیات مدیره، مدیرعامل را انتخاب کنند، من هم به عنوان رئیس هیات مدیره به فعالیتم ادامه خواهم داد.

تاجرنیا درباره کنار گذاشتن سهراب بختیاری‌زاده در فصل آینده گفت: بختیاری‌زاده سرمربی استقلال است و بسیار باشخصیت است. مذاکره‌ای با فرها مجیدی نداشتم. معتقدم باید تخصصی‌تر برخورد کنیم و از فضایی که مدیرعامل باید در انتخاب مربی، مدیر و زمین تمرین نقش داشته باشد، بیرون بیاییم. نمی‌دانیم لیگ برگزار می‌شود یا نه اما سرمربی این فصل ما آقای بختیاری‌زاده است.

وی با این حال تاکید کرد: در ۲، ۳ هفته آینده طبق روالی که اشاره کردم درباره مسائل فنی و مالی که در این فصل برای ما مهم شده است، مجموعا به یک تصمیم خواهیم رسید.

وی در ادامه با تکذیب بازیکنانی مانند محمد خلیفه، گفت: شخصا با خلیفه صحبت نکرده‌ام و تصمیم جدی گرفته نشده است.

تاجرنیا درباره آخرین وضعیت بسته بودن پنجره استقلال، اظهار کرد: با بازیکنانی که قرارداد یک یا ۲ ساله دارند، صبحت خواهیم کرد و با توجه به ۳ سهمیه‌ای که داریم مشکل ما حل خواهد شد. ضمن اینکه برای باز کردن پنجره، فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و وکلای جدید امید خیلی زیادی به ما دادند، امیدوارم در چند روز آینده خبر خوشی را به هواداران بدهیم. از نظر حیثیتی برای باشگاه مهم است تا دست ما برای تقویت تیم برای حضور قدرتمند در لیگ نخبگان باز باشد.

برچسب ها: تیم استقلال ، سرمربی استقلال ، علی تاجرنیا
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