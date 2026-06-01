باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در تماس تلفنی با وهب سلمان محمد الحسنی، وزیر حمل‌ونقل عراق گفت‌وگو کرد.

گفت‌وگو درباره حمل‌ونقل جاده‌ای و هماهنگی اربعین

در ادامه، درباره موافقت‌نامه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز گفت‌وگو و مقرر شد در نخستین فرصت، رایزنی‌ها در این زمینه ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سفرهای اربعین گفت: به زودی شاهد سفر زائران اباعبدالله الحسین برای اربعین هستیم و ضرورت دارد همانند سال‌های گذشته، هماهنگی و تسهیل تردد زائران از طریق مرزهای زمینی و هوایی انجام شود.

وی افزود: آمادگی داریم در نخستین فرصت، گفت‌وگوهای جامعی در این زمینه و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین ترتیب دهیم.

صادق ابراز امیدواری کرد با حضور وهب سلمان محمد الحسنی، روند توسعه، ترانزیت و هر اقدامی که به نزدیک‌تر شدن روابط دو کشور می‌انجامد، تسریع شود و گام‌های مؤثرتری برای توسعه مناسبات حمل‌ونقلی، ترانزیتی و لجستیکی دو کشور برداشته شود.

بررسی آخرین وضعیت راه‌آهن شلمچه–بصره

در این تماس تلفنی، دو طرف درباره آخرین وضعیت راه‌آهن شلمچه–بصره گفت‌وگو کردند. زیرسازی و روسازی این پروژه بررسی و مقرر شد برای تسریع در روند اجرای آن، هماهنگی‌های لازم میان طرفین انجام شود.

قدردانی از مواضع دولت عراق

صادق در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی که سه ماه گذشته به کشور ایران انجام شده است، اشاره و از مواضع دولت عراق در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم تشکر و قدردانی کرد.

اعلام آمادگی عراق برای میزبانی زائران

وهب سلمان محمد الحسنی، وزیر حمل‌ونقل عراق نیز در این گفت‌وگو از آمادگی عراق برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: درباره راه‌آهن بصره–شلمچه موانع کوچکی وجود دارد که تلاش می‌کنیم این موانع را از سر راه اجرا برداریم.

وی تأکید کرد: عراق برای برگزاری مراسم اربعین و سفر راحت زائران ایرانی، تمامی اهتمام خود را به کار خواهد گرفت. همچنین در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز آمادگی برای گفت‌وگوهای مجدد وجود دارد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی