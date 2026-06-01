عمل برداشت تومور عود کننده و دو طرفه مغز در بیمارستان رازی بیرجند به طور موفقیت آمیز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - تیم جراحی مغز و اعصاب بیمارستان رازی بیرجند در یک عمل هشت‌ ساعته و پیچیده، موفق به برداشت کامل تومور عود کننده و دو طرفه مغز از یک بیمار ۴۷ ساله شدند.

 این بیمار که سابقه جراحی تومور مغزی از پنج سال قبل را داشت، به‌تازگی با تشنج‌های شدید مقاوم به درمان و سردرد‌های پیش‌رونده مراجعه کرده بود.

در اقدامات پاراکلینیکی شامل‌ام‌آرآی با کنتراست و سی‌تی‌اسکن، عود تومور به شکل مننژیوم دوطرفه با درگیری گسترده لوب‌های فرونتال تأیید شد.

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بیمار تحت عمل جراحی مجدد به سرپرستی دکتر قائمی فوق‌تخصص جراحی مغز و اعصاب، قرار گرفت. در این جراحی حساس که حدود ۸ ساعت به طول انجامید، تیم اتاق عمل شامل جراح، متخصص بیهوشی، دستیاران و پرستاران با تلاشی بی‌وقفه و هماهنگی کامل، تمام توان خود را برای حفظ سلامت حیاتی بیمار به کار گرفتند.

تمام توده تومورال بدون هیچ عارضه نورولوژیکی خارج شد و وضعیت بیمار پس از عمل رضایت‌بخش گزارش شده است.

برچسب ها: عمل جراحی ، تومور مغزی
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