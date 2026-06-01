باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی ۲۴ ساعت آینده دما‌های بیش‌تر از نرمال در استان ثبت خواهد شد و هوا گرمتر می‌شود.

او افزود: از فردا از شدت گرمای هوا در استان کاسته می‌شود و روند کاهشی دما در روز چهارشنبه محسوس‌تر است.

زارعی اظهار کرد: تا اواخر هقته، بر سرعت وزش باد در استان افزوده می‌شود و در برخی ساعات شاهد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود و هشدار سطح زرد به قوت خود باقی است.

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کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس سردترین و بندان با ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقطه بوده است.

او گفت: نوسانات دمایی در بیرجند نیز بین ۳۹ و ۱۹ درجه سلسیوس بوده است.