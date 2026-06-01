مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، از عوامل اصلی آتش‌زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران، پس از شناسایی و دستگیری، رسیدگی قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان کودتای دی‌ماه سال ۱۴۰۴ که به اذعان شخص ترامپ، آمریکا برای حمایت از آشوبگران به آنها سلاح رسانده بود، عناصر دشمن در پوشش معترض، اما با هدف کودتا اقدام به آشوب در کشور کردند.

با حمایت آشکار و صرف هزینه‌های هنگفت از سوی دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه‌های معاند، عناصر وابسته به این جریان‌ها به خیابان‌ها آمدند و در نتیجه به‌کارگیری سلاح‌های گرم، مواد منفجره و مواد آتش‌زا، علاوه بر اخلال جدی و عمده در نظم و امنیت عمومی صد‌ها نفر از شهروندان بی‌گناه و حافظان امنیت را شهید و مجروح کردند. همچنین بانک‌ها، مساجد و اموال عمومی و خصوصی زیادی را تخریب و به آتش کشیدند تا کشور را در یک بازه زمانی مهم با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه کنند.

با توجه به شرایط حساس کشور در آن مقطع زمانی و تهدید به حمله نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامات این افراد امنیت ملی و امنیت عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار داد و این حوادث بهانه‌ای برای تجاوز نظامی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور شد.

در نوزدهم دی‌ماه و در حالی که ماهیت حوادث روز ۱۸ دی مشخص شده بود و دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی هشدار‌های قاطعانه‌ای صادر کرده بودند، عده‌ای بار دیگر دست به آشوب زده و فضای کشور را ناامن کردند.

مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی از جمله افرادی بودند که با برنامه‌ریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش در خیابان حضور یافتند.

در پی وقوع آتش‌سوزی در مسجد جعفری و حوزه علمیه، متهمان شناسایی و پس از کشف محل اختفای آنان بازداشت شدند.

اشکان مالکی در اعترافات خود عنوان کرده است: «پس از شکستن درِ مسجد، به همراه مهرداد محمدی وارد حیاط شدیم. دو دستگاه موتورسیکلت در حیاط مسجد واژگون شده بود و بنزین از آنها روی کف حیاط سرازیر شده بود. مهرداد فندکی آبی‌رنگ از جیب شلوارش خارج کرد و به من داد. من نیز بنزین روی موزاییک‌های حیاط را آتش زدم که آتش به موتورسیکلت‌ها سرایت کرد. سپس مشاهده کردم که مهرداد در حال شکستن شیشه‌های مسجد است.»

مهرداد محمدی‌نیا نیز در اعترافات خود گفته است: «به همراه اشکان مالکی وارد مسجد شدیم، دو موتور هوندا و تریل را آتش زدیم و در حالی که موتور‌ها در حال سوختن بودند، با سنگ شیشه‌های داخل مسجد را شکستم.

اتفاقی که در نهایت منجر به سرایت اتش به سایر قسمت‌های مسجد و سوختن آن در آتش شد. در آن شب بنا بر اظهارات صورت گرفته در دادگاه پس از این اقدام محمدی و مالکی قرآن و ادعیه که در شبستان مسجد بودند آتش گرفته و در آتش سوختند.

محمدی‌نیا در بخش دیگری از اعترافات خود اظهار می‌کند: «در ۱۹ دی‌ماه در اغتشاشات شهر تهران شرکت کردم و با همکاری اشکان مالکی اقدام به شعار دادن، بستن خیابان، حمله به مسجد و آتش‌زدن دو دستگاه موتورسیکلت کردم.»

محکومان پس از دستگیری، در بازسازی صحنه جرم نیز اقدامات خود را تشریح کردند.

در جریان بازسازی صحنه جرم، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا نحوه حضور مقابل مسجد جعفری، چگونگی تخریب درِ ورودی و ورود به محوطه داخلی مسجد را تشریح کردند.

همچنین تصاویر ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربسته مسجد و سایر دوربین‌های موجود در محدوده، اقدامات مجرمانه متهمان را به‌وضوح نشان می‌داد.

پس از صدور کیفرخواست به اتهام «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنان که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و نیز ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، جلسه دادگاه علنی با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شد.

نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست که مربوط به اظهارات متهم اشکان مالکی بود، به موضوع حضور یک زن ناشناس در محل آتش‌زدن مسجد جعفری اشاره کرد و گفت: متهم مالکی مدعی شده است که در شب حادثه، زنی ناشناس ماده‌ای آتش‌زا در اختیار آنان قرار داده و از آنها خواسته بود مسجد را آتش بزنند.

متهمان در جلسه دادگاه اقدامات مجرمانه خود را پذیرفتند و همچنین تشریح کردند.

در نهایت دادگاه با توجه به گزارش مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران، مفاد کیفرخواست، اقرار‌ها و اعترافات صریح متهمان، مستندات موجود درباره آتش‌سوزی مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی (ع)، صورتجلسه مواجهه حضوری خادم حوزه علمیه به‌عنوان شاهد عینی، شناسایی متهمان از سوی شاهد، صورتجلسات بازسازی صحنه جرم و سایر قرائن و مستندات، با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و سایر مقررات قانونی، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا را به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیت‌های امنیتی، به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.

پس از صدور حکم، وکلای متهمان در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کردند، اما قضات دیوان نیز با توجه به مستندات و مدارک موجود در پرونده، حکم صادره را تأیید و ابرام کردند.

حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم و اشکان مالکی فرزند علی از لیدر‌های کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان و ایراد خسارت‌های گسترده به کشور شد، صبح امروز به اجرا شد.

برچسب ها: حکم اعدام ، جاسوس ، لیدر اغتشاشات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۵:۴۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بر ذات پلیدشان بی پدر و مادرهای وطن فروش
۱۷
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بسیار کار خوبی کردید. زمین را از وجود نحس این کثافت های صهیونیستی و ترامپی پاک کنید
۱۹
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خسته نباشید تا می توانید از این خوک های کثیف بکشید تا شاد بشویم
۱۸
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۳:۰۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بیش باد والحمدلله ، اراذل هرچه کمتر زندگی بقیه آرامتر ، قوه قضاییه تشکر
۱۷
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
باید همه کسانی که دست در دست دشمنان علیه ایران و مردم و مقدسات کشور اقدام کردند مجازات شوند.
۲۳
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مرسی اگر جاسوس های جنگ ۱۲ روزه هم زود اعدام میکردید،جنگ رمضان اینقدر جاسوس نبود
۲۱
۳۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعنتشان کنه این تروریست‌های داخلی باعث جنگ شده
۲۰
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
احسنت بر قوه‌قضاییه تا هرگز کسی این غلطا نکنه مسجد اتش بزنند وبه بیت المال ومردم اسیب بزنند سلام بر رهبر شهیدم
۱۹
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا قوت به قوه قضائیه، دست مریزاد
از اول باید همین طور برخورد میشد تا اینا نتونند به راحتی در دو روز 2500 نفر از مردم رو شهید کنند.
اگر ترس از مجازات نباشه، اراذل و اوباش بر تمام کشور مسلط میشن بساط شون باید جمع بشه.
۲۱
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
رحم به خیانتکاران خیانت به ایران .
۱۸
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
حیف شد عاقبتشون به شر ختم شد، خدا همه ی ما رو عاقبت بخیر کنه.
۲۱
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
لعنت الله علیهما
۳۲
۶۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بی ناموسی وبی پدرمادری از چهرشون میباره
۳۹
۶۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله قوه قضاییه
۳۵
۶۵
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۳:۲۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پدر و مادر این ها هم باید باهاشون گور به گور بشن چه نجاست گذاشته تو سفره که این شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
همون موقع باید اعدام میشدن نه حالا
۳۶
۶۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعنتشون کنه
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