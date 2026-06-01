به گفته یک مقام آمریکایی وزیر خارجه آمریکا طرح آتش‌بس جدیدی را به سران اسرائیل و لبنان پیشنهاد داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - باراک راوید، خبرنگار آكسيوس در برنامه X به نقل از یک مقام آمریکایی گفت: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا طرح آتش‌بس جدیدی را به رهبران اسرائیل و لبنان پیشنهاد داده است.

این پست خاطرنشان می‌کند: "برای پیشبرد این مذاکرات، آمریکا پیشنهاد داده است که به عنوان اولین گام، حزب‌الله تمام حملات به اسرائیل را متوقف کند. در عوض، اسرائیل از تشدید تنش در بیروت خودداری خواهد کرد!"

به گفته این منبع، روبیو طی ۴۸ ساعت گذشته با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل مکالمات تلفنی داشته است.

 منبع راوید گفت که رئيس جمهور لبنان به دنبال پیشبرد این طرح بوده است، اما نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با اين طرح مخالفت كرده است.

رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت که می‌تواند تضمین کند که حزب‌الله به شرایط آتش‌بس پایبند خواهد بود. با این حال، او از اسرائیل خواست که ابتدا خصومت‌ها را متوقف کند.

 پیش از این، يسرائيل كاتس، وزیر جنگ اسرائيل مدعى شده بود که ارتش اسرائیل کنترل بوفورت، قلعه‌ای متعلق به جنگ‌های صلیبی قرن دوازدهم که بر فراز تپه‌ای استراتژیک در ارتفاع ۳۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است، را به دست گرفته است.

این مکان که در شمال رودخانه لیتانی و حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب بیروت واقع شده است، مشرف به بخش‌های بزرگی از جنوب لبنان و شمال جلیله است. اسرائیل پیش از این از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ این موقعیت استراتژیک مهم را در اشغال خود داشت.

برچسب ها: آتش‌بس ، حمله به لبنان
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