شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تجمع حماسی شبانه اقتدار و مقاومت در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور گسترده مردم ولایی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در خیابان‌ها بار دیگر تصویر اقتدار ملی و انسجام ایرانیان را به نمایش گذاشت؛ مردمی که با حضور پرشور خود نشان دادند ایران در روز‌های حساس، پشتوانه‌ی عظیم و مردمی دارد. مردمی که در تمامی لحظه‌های حساس انقلاب پای اقتدار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس درمراسم حماسی امشب این شهرستان بود.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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