شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تجمع حماسی شبانه اقتدار و مقاومت در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور گسترده مردم ولایی شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در خیابان‌ها بار دیگر تصویر اقتدار ملی و انسجام ایرانیان را به نمایش گذاشت؛ مردمی که با حضور پرشور خود نشان دادند ایران در روز‌های حساس، پشتوانه‌ی عظیم و مردمی دارد. مردمی که در تمامی لحظه‌های حساس انقلاب پای اقتدار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس درمراسم حماسی امشب این شهرستان بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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غوغای هریسی ها در حماسه خیابانی اقتدار و مقاومت

غوغای هریسی ها در حماسه خیابانی اقتدار و مقاومت

غوغای هریسی ها در حماسه خیابانی اقتدار و مقاومت

غوغای هریسی ها در حماسه خیابانی اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: تجمع ها ، شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی
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