چهار نفر در پی انفجار مرگبار در تأسیسات هوافضای هانوا در شهر دائجون کره جنوبی جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس و آتش‌نشانی کره جنوبی اعلام کردند که در پی انفجار در یک مرکز هوافضای هانوا در دائجون، مرکز این کشور، چهار نفر کشته و دو نفر دیگر دچار سوختگی شدید شدند.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از مقامات گزارش داد که مقامات ساعت ۱۰:۵۹ صبح گزارشی از انفجار در تأسیسات شرکت نظاگی در این شهر، حدود ۱۴۰ کیلومتری جنوب سئول، دریافت کردند.

پلیس و آتش‌نشانی معتقدند انفجاری با منشأ نامعلوم در طبقه اول کارخانه رخ داده است و قصد دارند به محض خاموش شدن آتش، میزان خسارت را تعیین و علت حادثه را بررسی کنند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که انفجار ممکن است ناشی از سوخت مورد استفاده در سیستم‌های پیشران بوده باشد.

کارخانه هوافضای هانوا در دائجون پیش از این شاهد دو انفجار بوده است، اولین انفجار در ماه مه ۲۰۱۸ رخ داد که منجر به کشته شدن ۵ نفر شد، در حالی که انفجار دوم در فوریه ۲۰۱۹ رخ داد و منجر به کشته شدن ۳ کارگر شد.

منبع: آرتی

برچسب ها: کره جنوبی ، انفجار در کره جنوبی
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