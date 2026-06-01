باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کشتی‌های گارد ساحلی چین در پاسخ به مذاکرات بین ژاپن و فیلیپین در مورد تعیین حدود دریایی در این منطقه، گشت‌زنی‌هایی را در آب‌های شرق تایوان انجام دادند.

جیانگ لو، سخنگوی گارد ساحلی چین در بیانیه‌ای گفت: «این یک اقدام ضروری در پاسخ به تصمیم یکجانبه ژاپن و فیلیپین برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین حدود آب‌های شرق تایوان است که به طور جدی حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی چین را نقض می‌کند.»

او از توکیو و مانیل خواست تا «فوراً تمام اقدامات غیرقانونی که حاکمیت و حقوق چین را نقض می‌کند، متوقف کنند.»

به گفته جیانگ، گارد ساحلی چین به نظارت بر منطقه ادامه خواهد داد و تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت و حقوق ملی کشور انجام خواهد داد.

تایوان از سال ۱۹۴۹، زمانی که بقایای نیرو‌های کومینتانگ به رهبری چیانگ کای‌شک (۱۸۸۷-۱۹۷۵) پس از شکست در جنگ داخلی چین به آنجا گریختند، توسط دولت خود اداره می‌شود. از آن زمان، تایوان پرچم و برخی دیگر از نماد‌های جمهوری سابق چین را که قبل از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سرزمین اصلی وجود داشت، حفظ کرده است. پکن رسمی، تایوان را استانی از جمهوری خلق چین می‌داند.

منبع: تاس