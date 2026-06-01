باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در مناطق گرم و خشک، اهمیت منبع حیاتی آب دوچندان میشود؛ جایی که کوچکترین اختلال در تأمین آب میتواند زندگی روزمره مردم، فعالیتهای کشاورزی، سلامت عمومی و حتی ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. شهرستان شادگان در جنوب استان خوزستان از جمله مناطقی است که در سالهای اخیر بارها با مسئله تنش آبی مواجه شده و این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی ساکنان این منطقه تبدیل شده است.
شادگان با برخورداری از جمعیت قابل توجه روستایی و ظرفیتهای مهم کشاورزی، دامداری و صیادی، نیازمند زیرساختهای پایدار و مطمئن در حوزه آبرسانی است. با این حال، عواملی همچون فرسودگی شبکههای انتقال آب، افزایش مصرف در فصل گرما، کاهش منابع آبی، مشکلات زیرساختی و گاه وقفه در اجرای پروژههای عمرانی باعث شدهاند برخی روستاهای این شهرستان در مقاطعی با افت فشار یا کمبود آب شرب مواجه شوند.
در ماههای اخیر نیز برخی پروژههای آبرسانی که میتوانستند نقش مهمی در کاهش مشکلات ایفا کنند، به دلایل مختلف با کندی پیش رفتند. شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی سوم و محدودیتهای ایجادشده در روند تأمین تجهیزات و اجرای پروژهها از جمله عواملی بود که موجب شد بخشی از طرحهای توسعهای آب و فاضلاب به صورت نیمهفعال یا راکد باقی بمانند. این وضعیت نگرانیهایی را در میان مردم منطقه به وجود آورد و ضرورت تسریع در تکمیل پروژهها را بیش از پیش نمایان ساخت.
پس از ماهها چالش خبر امیدوارکننده برای روستاهای شادگان؛ مشکلات آبرسانی به زودی رفع میشود
افشین حاتمی، مدیر آب و فاضلاب استان خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از کاهش قابل توجه تنش آبی در روستاهای شهرستان شادگان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و اجرای اقدامات فنی و عملیاتی، روند تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان این مناطق بهبود یافته است.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: بخشی از پروژههای آبرسانی در مناطق مختلف استان به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از این بحران، به صورت نیمهفعال درآمده یا به طور موقت متوقف شده بودند که این موضوع روند توسعه زیرساختهای آبرسانی را با چالشهایی مواجه کرد.
مدیر آب و فاضلاب خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه با رفع بخش عمدهای از موانع اجرایی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، عملیات تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها بار دیگر با سرعت بیشتری در حال انجام است و پیشبینی میشود مشکلات موجود تا پایان هفته جاری برطرف شود.
حاتمی تأکید کرد: مجموعه آب و فاضلاب استان با تمام ظرفیت در حال خدمترسانی به شهروندان و روستاییان است و تلاش میکند ضمن رفع تنشهای آبی، زمینه دسترسی پایدار و مطلوب به آب شرب را در تمامی مناطق به ویژه روستاهای شادگان فراهم کند.
با این حال، اظهارات اخیر مسئولان آب و فاضلاب خوزستان نویدبخش بهبود شرایط است. بر اساس اعلام مدیر آب و فاضلاب استان، بخش عمدهای از موانع اجرایی برطرف شده و پروژههای مرتبط با تأمین و توزیع آب در روستاهای شادگان بار دیگر در مسیر تکمیل قرار گرفتهاند. این خبر میتواند امید تازهای برای هزاران خانوار روستایی باشد که چشمانتظار دسترسی پایدار به آب شرب هستند.
البته کاهش تنش آبی نباید به عنوان پایان مسیر تلقی شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حل ریشهای مشکلات آب در مناطق روستایی نیازمند برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری مستمر و نوسازی زیرساختهاست. توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تأسیسات آبرسانی، اصلاح شبکههای فرسوده، استفاده از فناوریهای نوین مدیریت مصرف و تقویت منابع تأمین آب از جمله اقداماتی است که میتواند پایداری خدمات را تضمین کند.
از سوی دیگر، مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب نیز نقش مهمی در عبور از شرایط تنش آبی دارد. هرچند مسئولیت اصلی تأمین آب بر عهده دستگاههای اجرایی است، اما فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه میتواند فشار بر شبکههای توزیع را کاهش داده و امکان بهرهمندی عادلانهتر از این منبع ارزشمند را فراهم سازد.
شادگان با ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی فراوان، شایسته برخورداری از زیرساختهای مدرن و پایدار است. رفع مشکلات آبرسانی نه تنها کیفیت زندگی مردم را ارتقا میدهد، بلکه زمینهساز توسعه کشاورزی، افزایش سرمایهگذاری و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود. اکنون که مسئولان از رفع موانع و تسریع در اجرای پروژهها خبر میدهند، انتظار میرود با تداوم این روند، فصل تازهای در تأمین آب پایدار برای روستاهای شادگان آغاز شود؛ فصلی که در آن دغدغه کمآبی جای خود را به اطمینان از دسترسی مستمر به یکی از اساسیترین نیازهای زندگی بدهد.