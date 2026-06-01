به گفته هاشمی تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - هاشمی استاندار خراسان جنوبی گفت: روند تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان با جدیت دنبال میشود و تمامی متقاضیان واجد شرایط در استان از این ظرفیت بهرهمند خواهند شد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است که با توجه به سیاستهای ابلاغی زمینهای واگذار شده و در این طرح به صورت ویلایی تأمین میشوند و بر همین اساس در مناطقی همچون شکراب، دستگرد و حاشیه شهر بیرجند زمین مورد نیاز اختصاص یافته است.
هاشمی با بیان اینکه بیشترین حجم تقاضا مربوط به مرکز استان است، تصریح کرد: در اغلب شهرهای خراسان جنوبی فرآیند واگذاری زمین با مشکلات کمتری همراه بوده، اما در بیرجند به دلیل تعداد بالای متقاضیان، تأمین زمین نیازمند برنامه ریزی و اقدامات زیرساختی گسترده تری است.
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استاندار از آمادهسازی اراضی محمدشهر برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نوبت دریافت زمین قرار دارند و این اطمینان را به مردم میدهیم که تعیین تکلیف این افراد و واگذاری زمین به آنان امسال انجام خواهد شد.
او با تأکید بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای لازم برای سکونت در این اراضی عنوان کرد: تأمین خدماتی نظیر آب، برق و گاز از الزامات اجرای این طرح است و دستگاههای متولی به صورت همزمان در حال پیگیری و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز هستند.
هاشمی با اشاره به برخی تصورات درباره فراوانی زمین در استان گفت: برخلاف برخی برداشتها، تأمین زمین در خراسان جنوبی نیز نیازمند طی مراحل قانونی از جمله الحاق اراضی به محدوده شهرها، تغییر کاربری و بهرهگیری از زمینهای مازاد دستگاههاست که این فرآیندها زمانبر میباشد.