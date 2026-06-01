باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح آخرین وضعیت خسارات وارده به استان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: در مجموع ۶ هزار و ۳۰ واحد در سطح استان دچار آسیب شدهاند که این واحدها شامل واحدهای نیازمند احداث مجدد، مقاومسازی و تعمیرات هستند.
وی افزود: از مجموع واحدهای خسارتدیده، ۵ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی و یکهزار و ۱۷ واحد تجاری شناسایی شدهاند. همچنین ۱۵۳ واحد بهطور کامل تخریب شده و مابقی واحدها دچار خسارات تعمیری و یا شکستگی شیشه شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با اشاره به اقدامات حمایتی دولت برای جبران خسارات، گفت: در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت شده است. این رقم برای سایر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۳۰۰ میلیون تومان تعیین و پرداخت شده است.
تابعی ادامه داد: تاکنون ۱۹۸ واحد خسارتدیده در استان برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدهاند که از این تعداد، تسهیلات مربوط به ۱۸۰ واحد پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه روند حمایت از خانوارهای آسیبدیده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به خسارتدیدگان استان لرستان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان همچنین به خسارات گسترده ناشی از شکستن شیشهها اشاره کرد و گفت: حدود ۳ هزار واحد در استان دچار خسارت شیشه شدهاند که برای جبران این خسارات تاکنون ۲۵ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: بنیاد مسکن با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، روند ارزیابی، پرداخت تسهیلات و بازسازی واحدهای آسیبدیده را با سرعت در دستور کار قرار داده تا خسارات وارده در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.