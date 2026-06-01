اعضای گروه اول تیم ملی والیبال ایران با ورود به برزیلیا، اردوی آماده‌سازی خود را پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ استارت زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

گروه نخست مردان والیبال ایران که صبح روز شنبه نهم خرداد تهران را به مقصد برزیل ترک کرده بود، ساعت ۲۲ امشب به وقت تهران وارد برزیلیا شد تا پس از استراحت کوتاهی اردوی یک هفته‌ای خود را پیش از شروع مسابقات در این کشور آغاز کند.

گروه دوم تیم ملی والیبال ایران نیز که به دلیل انتخاب لحظه آخری با ۲۴ ساعت تاخیر راهی برزیل شد، فردا شب به این اردو ملحق خواهند شد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، لیگ ملت های جهان
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