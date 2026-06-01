کارشناس هواشناسی خوزستان از روند افزایشی دما در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - باندری، کارشناس هواشناسی خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از تداوم آلودگی هوا در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین بررسیها، کیفیت هوا در شش شهر خوزستان شامل گتوند، شوش، شوشتر، اندیمشک، لالی و دزفول در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان افزود: افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و سایر شهروندان نیز تا حد امکان فعالیتهای طولانیمدت در محیط بیرون را کاهش دهند.
این کارشناس هواشناسی همچنین از روند افزایشی دما در استان خبر داد و اظهار کرد: از امروز تا روز چهارشنبه، دمای هوا در بیشتر مناطق خوزستان بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که میتواند موجب تشدید گرما و افزایش مصرف انرژی شود.
باندری از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، اخبار و هشدارهای هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.