باشگاه خبرنگاران جوان - محمدابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با ابراز خرسندی از روند رو به بهبود بازار مرغ در استان، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و اقدامات کارگروه تنظیم بازار استان، شاهد کاهش قیمت مرغ در سطح بازار هستیم و این روند امیدوارکننده ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به آخرین نرخ‌های مصوب و اعلامی، افزود: بر اساس قیمت مرغ زنده، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده است. همچنین فروش مرغ گرم هر کیلوگرم ۳۵۰ هزار تومان اعلام می‌شود.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر استمرار این روند مثبت، عوامل مؤثر در کاهش قیمت را تشریح کرد و گفت: اقدامات قاطع کارگروه تنظیم بازار استان در جلوگیری از خروج غیرمجاز مرغ زنده از استان، تشدید نظارت‌های روزانه بر مراکز توزیع و کشتارگاه‌ها و همچنین برخورد قانونی و تعزیری با متخلفان و سودجویان، نقش مهمی در کنترل و کاهش قیمت‌ها داشته است.

تولایی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان، افزود: این روند با جدیت ادامه خواهد داشت و امید است با استمرار نظارت‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها، شاهد ثبات بیشتر در بازار و کاهش قیمت سایر کالا‌های اساسی نیز باشیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران