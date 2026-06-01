بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - مسئولان فدراسیون فوتبال برگزاری لیگ برتر را به تعویق انداختند و تکلیف معرفی نمایندگان ایران به AFC را مشخص کردند تا به این ترتیب استقلال و تراکتور مستقیم به لیگ نخبگان بروند و با توجه به عدم کسب مجوز حرفهای توسط سپاهان، برای سهمیه مستقیم به سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا بر اساس جدول تصمیم خواهند گرفت.
همچنین جام حذفی رقابتهای فوتبال ایران هم برگزار نخواهد شد. رقابتهای جام حذفی تا مرحله یک هشتم نهایی برگزار شد و تیمهای فولاد، گلگهر، شمسآذر، سایپا، ملوان، پیکان، خیبر خرمآباد و استقلال راهی دور بعد شده بودند.
منبع: ایسنا