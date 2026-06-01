باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی_ داوود مخلصی، معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان استان در حوزه زیرساختهای آبی گفت: اجرای خطوط انتقال رینگ شهری یزد، نهضت احداث مخازن ذخیره آب شرب در شهرها و روستاها و جهاد آبرسانی به روستاهای محروم استان از جمله طرحهای شاخصی است که با جدیت دنبال میشود، اما تجارب جهانی نشان میدهد مدیریت تقاضا و مصرف، به اندازه توسعه زیرساختها اهمیت دارد و راهکار پایدار، ترکیب سرمایهگذاری فنی با مشارکت همه بخشهای مصرف کننده آب است.
مدیریت مصرف، بدون کاهش رفاه
وی با بیان اینکه هدف از طرح موضوع مدیریت مصرف، ایجاد نگرانی در جامعه نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از صرفهجویی مورد نیاز، بدون کاهش رفاه خانوارها و صرفاً از طریق اصلاح الگوی مصرف و بهرهگیری از تجهیزات کاهنده مصرف قابل تحقق است.
مخلصی، ارزانترین، سریعترین و پایدارترین منبع تأمین آب را جلوگیری از مصرف غیرضروری دانست و افزود: هر مترمکعب آبی که صرفهجویی میشود، معادل تولید یک مترمکعب آب جدید است؛ با این تفاوت که برای آن نیازی به حفر چاه، احداث تصفیهخانه، اجرای خطوط انتقال یا صرف انرژی بیشتر وجود ندارد.
اثربخشی شگفتانگیز تجهیزات کاهنده
معاون بهرهبرداری و توسعه آب آبفای استان یزد با ارائه آماری از تأثیر تجهیزات کاهنده مصرف گفت: پرلاتور سرشیر کاهنده مصرف، با ترکیب آب و هوا، ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفهجویی ایجاد میکند. سردوشهای کممصرف استاندارد نیز مصرف آب در حمام را از ۱۵ تا ۲۰ لیتر در دقیقه به ۶ تا ۹ لیتر کاهش میدهند و اثری ۳۰ تا ۶۰ درصدی در کاهش مصرف آب دارد.
وی ادامه داد: فلاشتانکهای دوحالته ۲۰ تا ۵۰ درصد، شیرآلات اهرمی و هوشمند ۱۰ تا ۳۰ درصد، شیرهای پدالی ۲۰ تا ۴۰ درصد و رگلاتورهای کاهنده فشار نیز ۱۰ تا ۲۵ درصد در مصرف آب کاهش ایجاد میکنند و همچنین استفاده از شیرهای چشمی و خودبستهشونده در اماکن عمومی، مدارس، ادارات و مساجد نیز در بسیاری موارد موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی مصرف آب میشود.
یک استحمام، ۷۰ لیتر صرفهجویی
مخلصی با ذکر مثالی ملموس خاطرنشان کرد: یک سردوش معمولی ۱۵ لیتر در دقیقه آب مصرف میکند که برای یک استحمام ۱۰ دقیقهای، ۱۵۰ لیتر آب مصرف میشود؛ اما با سردوش کاهنده استاندارد با دبی ۷ تا ۸ لیتر، این مقدار به ۷۰ تا ۸۰ لیتر کاهش مییابد؛ یعنی تنها در یک بار استحمام نزدیک به ۷۰ لیتر صرفهجویی صورت میگیرد.
وی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف آب خانگی در حمام، سرویسهای بهداشتی و شیرآلات آشپزخانه اتفاق میافتد؛ که نصب تجهیزات کاهنده مصرف دقیقاً روی همین نقاط اصلی متمرکز است و به همین دلیل اثربخشی بسیار بالایی دارد.
تأثیر جمعی صرفهجوییهای کوچک
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای یزد با اشاره به تأثیر شگرف صرفهجوییهای خُرد در مقیاس کلان گفت: تصور کنید هر خانوار فقط روزانه ۲۰ تا ۳۰ لیتر در مصرف خود صرفهجویی کند. وقتی این عدد در صدها هزار مشترک ضرب میشود، حجم بسیار قابل توجهی از آب ذخیره خواهد شد که میتواند نیاز یک شهر یا چندین روستا را تأمین کند.
وی همچنین از شهروندان خواست با اقداماتی ساده، اما اثربخش مانند رفع فوری نشتی شیرآلات و فلاشتانکها، کولرهای آبی، پرهیز از شستوشوی خودرو و معابر با آب شرب، استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی در ظرفیت کامل، کوتاهتر کردن زمان استحمام و آموزش فرزندان برای مصرف صحیح آب، به پایداری منابع آبی استان کمک کنند.
بالاتر از الگو مصرف نرویم
مخلصی با تأکید بر اینکه هدف شرکت آبفا برخورد سلبی نیست، بلکه آگاهیبخشی و اصلاح رفتار مصرف کنندگان است، از مشترکان پرمصرف خواست نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشند، زیرا منابع آب متعلق به همه شهروندان و نسلهای آینده است.
دو بال پایداری آب
معاون آبفای یزد گفت: در کنار مسئولیت شهروندان، شرکت آبفا نیز اقدامات متعددی را برای کاهش هدررفت آب، اصلاح و بهسازی شبکههای توزیع، نشتیابی، مدیریت فشار شبکه، توسعه سامانههای پایش و افزایش پایداری تأمین آب در دستور کار قرار داده است.
مخلصی افزود: با این وجود، موفقیت این اقدامات بدون همراهی مردم امکانپذیر نخواهد بود، چرا که پایداری تأمین آب حاصل دو بال است؛ یکی افزایش بهرهوری تاسیسات و شبکه توزیع آب توسط شرکت آبفا و دیگری مدیریت مصرف توسط مشترکان.
وی در پایان از مشترکین درخواست کرد، با مدیریت مصرف آب، به نقش موثرشان در تأمین آب در روزهای گرم پیش رو را ایفا نمایند.