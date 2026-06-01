باشگاه خبرنگاران جوان ؛ میثم ایران‌نژاد - فریدون یاسمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران، در خصوص فرآیند درخواست و دریافت کارت سوخت، اظهار داشت: شهروندان گرامی می‌توانند به دو شیوه متفاوت برای دریافت کارت سوخت خود اقدام نمایند.

وی با اشاره به روش اول، گفت: در این روش، درخواست‌ها از طریق پست و همچنین از مبادی خارج از استان تهران دریافت و پردازش می‌شوند. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به متقاضی ارسال شده و کارت سوخت طی مدت زمانی بین هفت تا ده روز به درب منزل وی تحویل خواهد شد.

یاسمی در خصوص روش دوم، افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند گزینه «صدور آنی» را انتخاب کنند. در این صورت، پس از (۴۸ ساعت)، این عزیزان می‌توانند با مراجعه به ۱۲ ناحیه یا اداره در سطح شهرستان‌ها و پنج ناحیه در شهر و استان تهران، نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام فرمایند.