مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران از فراهم بودن دو مسیر برای درخواست و دریافت کارت سوخت برای شهروندان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ میثم ایران‌نژاد - فریدون یاسمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران، در خصوص فرآیند درخواست و دریافت کارت سوخت، اظهار داشت: شهروندان گرامی می‌توانند به دو شیوه متفاوت برای دریافت کارت سوخت خود اقدام نمایند.

 وی با اشاره به روش اول، گفت: در این روش، درخواست‌ها از طریق پست و همچنین از مبادی خارج از استان تهران دریافت و پردازش می‌شوند. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به متقاضی ارسال شده و کارت سوخت طی مدت زمانی بین هفت تا ده روز به درب منزل وی تحویل خواهد شد.

یاسمی در خصوص روش دوم، افزود: متقاضیان همچنین می‌توانند گزینه «صدور آنی» را انتخاب کنند. در این صورت، پس از  (۴۸ ساعت)، این عزیزان می‌توانند با مراجعه به ۱۲ ناحیه یا اداره در سطح شهرستان‌ها و پنج ناحیه در شهر و استان تهران، نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام فرمایند.

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برچسب ها: کارت سوخت ، توزیع کارت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۴۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
۱ ماه است رفته ام پلیس +۱۰ درخواست دادم هنوز نیامده امروز رفتم گفتم کارت سوخت من کجاست میگه فقط می‌توانیم رمز کارت سوخت بهت بگم هنوز داخل پست نرفته چرا انقدر دروغ می‌گویید ب مردم
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۱۴:۰۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه یک هفتس سایتشون مشکل داره باز نمیشه چه برسه به اینکه صدور آنی باشه ! شاید اخبار برا یه کشور دیگس !
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پلیس+۱۰میگه دوماه طول می کشه.
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فقط حرفهای غیرواقعی وخیالی !! وقتی شمامیگید ده روزه یعنی یکماهه و۴۸ساعت یعنی۴۸۰ساعت وموندم چرا اینقدر خودبزرگ بین هستین درحالیکه ساخته شدین برای ازار واذیت مردم!!
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
با سلام کاملاً دورغه من از تاریخ 14 اردیبهشت ثبت نام کردم هنوز کارت سوختم به دستم نرسیده و با نرخ آزاد بنزین می زنم.!!!!!
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
سلام،10 روزه ثبت نام کردم برای کارت سوخت، فعلا که هیچ
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۱۰:۰۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
فقط تهران ؟؟!!!!
بقیه شهرها و استانها چی ؟؟!!!!
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بالا بخدا یک ماهه نیومده
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۷
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