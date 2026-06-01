مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از کشف و پلمب یک انبار بزرگ احتکار سیم، کابل و پمپ آب در شهرستان آمل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در گشت مشترک بازرسی یک انبار بزرگ سیم، کابل و پمپ آب بدلیل احتکار تعطیل و پلمب شد.

او افزود: در این راستا پس از بررسی کالا‌های موجود در این انبار ارزش اولیه کالا‌های احتکار شده به میزان ۵ هزار میلیارد ریال بوده و با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی پلمب شد.

حسام گفت: ما به صنوف امین و قانون‌مدار احترام می‌گذاریم. اما در شرایط جنگ اقتصادی، هرگونه احتکار و نگهداری کالا بر خلاف ضوابط قانونی، فراتر از یک تخلف صنفی محسوب می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در این گشت بازرسی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی آمل، نماینده دادستان، بازرسان صمت واتاق اصناف حضور داشتند.

برچسب ها: احتکار کالا ، تعزیرات حکومتی
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