مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از کشف و پلمب یک انبار بزرگ احتکار سیم، کابل و پمپ آب در شهرستان آمل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در گشت مشترک بازرسی یک انبار بزرگ سیم، کابل و پمپ آب بدلیل احتکار تعطیل و پلمب شد.

او افزود: در این راستا پس از بررسی کالا‌های موجود در این انبار ارزش اولیه کالا‌های احتکار شده به میزان ۵ هزار میلیارد ریال بوده و با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی پلمب شد.

حسام گفت: ما به صنوف امین و قانون‌مدار احترام می‌گذاریم. اما در شرایط جنگ اقتصادی، هرگونه احتکار و نگهداری کالا بر خلاف ضوابط قانونی، فراتر از یک تخلف صنفی محسوب می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: در این گشت بازرسی رئیس شعبه تعزیرات حکومتی آمل، نماینده دادستان، بازرسان صمت واتاق اصناف حضور داشتند.