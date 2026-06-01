مسئول بسیج جامعه پزشکی فارس از سازماندهی تیم‌های جهادی و واکنش سریع و آمادگی قبل از بحران برای خدمت در بیمارستان‌های صحرایی و مراکز درمانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسین صمصام، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس با تشریح اقدامات این سازمان در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، اظهار کرد: جهادگران سلامت فارس با سازماندهی گروه‌های جهادی و تیم‌های واکنش سریع، قبل از آغاز بحران، توانمندی‌های خود را برای ارائه خدمات در بیمارستان‌های صحرایی، درمانگاه‌های تخصصی و مراکز درمانی به‌روزرسانی کردند.

او با اشاره به حضور فعال کادر درمان در عرصه‌های گوناگون تصریح کرد: با شروع جنگ رمضان، جهادگران سلامت دوشادوش رزمندگان و مردم، در عمق شهر‌ها و مناطق مرزی، به دفاع از سلامت جامعه پرداختند.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس با تشریح اقدامات بسیجیان جامعه پزشکی فارس، ادامه داد: با بسیج نیرو‌ها و فراخوان، ثبت‌نام بیش از ۱۱۰۰ نفر از کادر درمان داوطلب برای خدمت در عرصه‌های مختلف انجام شد.

امدادرسانی تخصصی، حوزه خدمتی دیگری است که صمصام با اشاره به آن، ادامه داد: تیم‌های متخصص به استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان جهت یاری‌رسانی به مجروحین در حین جنگ نظامی اعزام شدند.

او با اشاره به پاسخ سریع و فعال‌سازی تیم‌های واکنش سریع و حضور فوری در محل‌های آسیب‌دیده، افزود: در حوزه خدمات نوین، ثبت بیش از ۱۷۰۰ ویزیت آنلاین با ۸ تخصص مختلف و پیگیری مداوم درمان مجروحان در منازل انجام شد.

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس به ارائه خدمات میدانی در این ایام اشاره کرد و گفت: در این راستا بیش از ۳۰ درمانگاه عمومی و تخصصی در محل تجمعات مردمی برپا شد که منجر به ارائه بالغ بر ۹۸ هزار خدمت رایگان شد.

صمصام با بیان ارائه خدمت در آموزش همگانی، از برگزاری دوره‌های خودامدادی و دگرامدادی در مساجد، مواکب و میادین شهرخبر داد و با قدردانی از همراهی کادر درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خاطرنشان کرد: «جهاد تبیین» تنها به سخنرانی محدود نمی‌شود، بلکه «زندگی با مردم» و حضور میدانی برای رفع مشکلات آنان است که این مهم توسط کادر درمان فارس به بهترین نحو محقق شد و بسیج جامعه پزشکی همچنان با تمام توان تا بهبود کامل مجروحان در کنار آنان خواهد ماند.

منبع: بسیج جامعه پزشکی فارس

برچسب ها: بسیج جامعه پزشکی فارس ، جنگ رمضان ، داوطلب
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