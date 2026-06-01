مزایده سراسری ۳۰۳ اموال منقول سازمان، جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی رمزگشایی و برندگان آن مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نتیجه مزایده سراسری اموال منقول این سازمان با شماره ۳۰۳ که در ۳۰ استان کشور برگزار شده بود، اعلام شد.

در مزایده برگزار شده، ۱۰۸۵ پارتی دارای پیشنهاد بود که با مبلغ بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

انواع وسایل نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو‌های سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا، سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی (روغن، چای، برنج، خشکبار و ...)، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاه‌های رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاه‌های خط تولید و صنعتیدر این مزایده در این مزایده عرضه شده بود.

 این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران، گلستان و فارس برگزار شد.

متقاضیان برای بازدید و شرکت در این مزایده از ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خردادماه فرصت داشتند.

اسامی برندگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی setadiran.ir قابل مشاهده است.

برچسب ها: اموال تملیکی ، مناقصه
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