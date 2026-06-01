باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در حمله پهپادی مقاومت اسلامی لبنان به یک پایگاه نظامی در شمال فلسطین اشغالی، ۶ نفر زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است.

آنها همچنین اعلام کردند که یک پایگاه نظامی در شمال «حامِق» (مرج ابن عامر) مورد اصابت قرار گرفته است.

با این رویداد، روند وقایع در جبهه جنوب لبنان تایید می‌کند که تمام تجاوزات رژیم اسرائیل تاکنون نتوانسته است بر توانایی مقاومت در شلیک پهپاد و موشک، نه در داخل جنوب لبنان و نه در داخل رژیم اشغالگر، تأثیر بگذارد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: «از ساعات اولیه صبح که آژیر‌ها در شهر‌های شمالی به صدا درآمدند، می‌توان گفت که تقریبا هر ۲۵ دقیقه یک آژیر به صدا درآمده است.» آنها افزودند: «ما امروز حداقل ۱۴ دور آژیر در بیش از سی شهر و مکان مختلف، از جمله عکا، جایی که برای اولین بار در سه هفته گذشته آژیر به صدا درآمد، شنیده‌ایم.»

منبع: المیادین