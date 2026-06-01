باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دمنوش‌های موثر برای پاکسازی کبد + فیلم

کارشناس طب سنتی در خصوص پاکسازی کبد توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد پاکسازی کبد نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
دمنوش‌های موثر برای پاکسازی کبد + فیلم
young journalists club

معرفی ۳ دمنوش ضد‌سرماخوردگی + فیلم

دمنوش‌های موثر برای پاکسازی کبد + فیلم
young journalists club

بهترین زمان مصرف چای چه زمانی است؟ + فیلم

دمنوش‌های موثر برای پاکسازی کبد + فیلم
young journalists club

دمنوش‌هایی که مغزتان را از ناآرامی‌ها جارو می‌کند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۵۸۳

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۴۱

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۷۳

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۳۳

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۵۲

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۱۱:۲۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
زنجفیل؟ زنجبیل درسته آقای دکتر
۰
۰
پاسخ دادن