باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر شایعاتی پیرامون مذاکره باشگاه پرسپولیس با ۲ بازیکن تیم فوتبال سپاهان مطرح شد، اما از سوی این باشگاه تایید رسمی نشد. گفته میشود ۲ بازیکن مورد نظر پرسپولیس مهدی لیموچی و محمد امین حزباوی هستند و مذاکرات غیر مستقیم با این ۲ بازیکن انجام شده است و تایید ضمنی را گرفتهاند.
باید منتظر دید در ادامه وضعیت باشگاه سپاهان به چه شکل خواهد بود و فصل آینده نماینده ایران در رقابتهای آسیایی با توجه به مشکلات مجوز حرفهای آیا سپاهان خواهد بود یاخیر؟
احتمال میرود بازیکنان بیشتری از تیم سپاهان در نقل و انتقالات تابستانی از این تیم جدا شوند.