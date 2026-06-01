باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر شایعاتی پیرامون مذاکره باشگاه پرسپولیس با ۲ بازیکن تیم فوتبال سپاهان مطرح شد، اما از سوی این باشگاه تایید رسمی نشد. گفته می‌شود ۲ بازیکن مورد نظر پرسپولیس مهدی لیموچی و محمد امین حزباوی هستند و مذاکرات غیر مستقیم با این ۲ بازیکن انجام شده است و تایید ضمنی را گرفته‌اند.



باید منتظر دید در ادامه وضعیت باشگاه سپاهان به چه شکل خواهد بود و فصل آینده نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی با توجه به مشکلات مجوز حرفه‌ای آیا سپاهان خواهد بود یاخیر؟

احتمال می‌رود بازیکنان بیشتری از تیم سپاهان در نقل و انتقالات تابستانی از این تیم جدا شوند.