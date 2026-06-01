باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سالگرد انتشار نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان و دانشجویان آمریکایی، مرور تحولات دو سال گذشته در ایالات متحده نشان‌دهنده بیداری بی‌سابقه نسل جوان این کشور است.

بررسی گزارش‌های میدانی و اسناد فاش‌شده در رسانه‌های مستقل حاکی از آن است که دانشجویان آمریکایی با درک استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری، نفوذ لابی‌های جنگ‌طلب و سانسور سیستماتیک، دقیقاً به همان شناخت بی‌واسطه‌ای از واقعیت دست یافته‌اند که در پیام امام شهید به‌عنوان «ایستادن در سمت درست تاریخ» از آن یاد شده بود.

دعوت به تفکر مستقل؛ جرقه‌ای برای یک بیداری بزرگ

نامه رهبر انقلاب به جوانان آمریکایی در مقطعی صادر شد که تظاهرات حمایت از فلسطین در دانشگاه‌های برجسته آمریکا به اوج خود رسیده بود. پیام اصلی این نامه، دعوت از نسل جوان برای عبور از تصویرسازی‌های دروغین رسانه‌های غربی و جستجوی مستقل حقیقت بود. نگاهی به اخبار مستند ماه‌های اخیر ثابت می‌کند که جوان آمریکایی امروز، دقیقاً چهره واقعی سیاست‌های استکباری را از لابه‌لای همین تصویرسازی‌ها بیرون کشیده است. این بیداری در چهار محور اساسی قابل ردیابی است:

۱. فروپاشی نقاب حقوق بشر در برابر نهاد‌های بین‌المللی

درحالی‌که واشنگتن دهه‌ها خود را منجی حقوق بشر معرفی کرده است، رویکرد اخیر دولت آمریکا بحران اخلاقی عمیقی را برای جوانان این کشور رقم زد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که مجلس نمایندگان آمریکا در واکنشی تلافی‌جویانه، طرح تحریم مقامات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه را به دلیل درخواست حکم جلب مقامات اسرائیلی تصویب کرده است. هم‌زمان، روزنامه گاردین فاش ساخت که وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های نهادهایی، چون عفو بین‌الملل درباره جنایات جنگی در غزه را عامدانه نادیده گرفته است تا مسیر ارسال تسلیحات مسدود نشود. جوان آمریکایی متوجه شد که «حقوق بشر» تنها تا جایی اعتبار دارد که منافع سیاسی دولتشان را تهدید نکند.

۲. تجارت خون؛ سایه سنگین لابی‌ها و کارتل‌های تسلیحاتی بر دموکراسی

جوانان و دانشجویان معترض در آمریکا، بحران‌های اقتصادی و بدهی‌های سنگین دانشجویی خود را با سرازیر شدن میلیارد‌ها دلار از مالیاتشان به جیب کارتل‌های تسلیحاتی مقایسه کردند. گزارش بلومبرگ نشان داد که هم‌زمان با وتوی قطعنامه‌های آتش‌بس توسط آمریکا، سهام غول‌های اسلحه‌سازی نظیر «لاکهید مارتین» رشد‌های چند میلیارد دلاری داشته‌اند.

بر اساس گزارش تکان‌دهنده نیویورک‌تایمز، لابی قدرتمند «آی‌پک» (AIPAC) با صرف هزینه بی‌سابقه ۱۴.۵ میلیون دلاری تنها در یک حوزه انتخابیه، موفق شد نماینده منتقد جنایات غزه (جمال بومن) را حذف کند. این شواهد به‌وضوح نشان داد که ساختار سیاسی آمریکا وام‌دار لابی‌های ثروت است تا رای مردم.

۳. سرکوب خشن آزادی بیان در مهد ادعایی آزادی

اصل آزادی بیان (متمم اول قانون اساسی آمریکا) در جریان اعتراضات اخیر به‌شدت زیر سؤال رفت. تصاویر منتشر شده توسط شبکه CNN از استقرار تک‌تیرانداز‌های پلیس بر بام ساختمان‌های دانشگاه‌های اوهایو و ایندیانا برای کنترل چادر‌های دانشجویی، جهان را در بهت فرو برد. فراتر از برخورد قهری، نشریه پولیتیکو از تصویب طرح «آگاهی از یهودستیزی» در کنگره خبر داد که به‌موجب آن، هرگونه انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌ها، جرم‌انگاری شده و به اخراج اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها (نظیر رؤسای هاروارد و پنسیلوانیا) منجر می‌شود.

۴. عبور از دیکتاتوری رسانه‌های جریان اصلی

چگونه رسانه‌ها تلاش کردند جای ظالم و مظلوم را عوض کنند؟ پایگاه خبری اینترسپت و گاردین در افشاگری‌های جداگانه‌ای پرده از «پروتکل‌های داخلی CNN» و دستورالعمل‌های نیویورک‌تایمز برداشتند؛ اسنادی که نشان می‌داد خبرنگاران از استفاده از کلماتی، چون «نسل‌کشی» منع شده‌اند و اخبار پیش از انتشار باید مورد تایید قرار گیرند. با افشای این سانسور سیستماتیک، جوانان غربی برای یافتن حقیقت به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند؛ اقدامی که باعث شد کنگره آمریکا تلاش‌های گسترده‌ای را برای مسدودسازی پلتفرم‌هایی مانند «تیک‌تاک» آغاز کند.

پوست اندازی شناختی در غرب

کنار هم قراردادن این پازل‌های خبری نشان می‌دهد نامه مقام معظم رهبری، در واقع توصیف دقیقی از یک «پوست‌اندازی شناختی» در غرب است. جوانانی که با چشمان خود تحریم دادگاه لاهه، نفوذ پولِ آی‌پک، تک‌تیرانداز‌های روی بام دانشگاه‌ها و سانسور اخبار را دیده‌اند، دیگر مخاطب منفعل رسانه‌های جریان اصلی نیستند. آنها همان‌طور که در نامه رهبر ایران تأکید شده بود، در حال تشکیل جبهه جدیدی از مقاومتِ فکری و وجدانی هستند؛ جبهه‌ای که تصمیم گرفته است در «سمت درست تاریخ» بایستد.

منبع: فارس