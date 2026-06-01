رئیس‌جمهور آمريكا بار ديگر مدعى شد که ایران واقعاً می‌خواهد با كشورش توافق کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رئیس‌جمهور آمريكا، دونالد ترامپ روز دوشنبه مدعى شد که ایران واقعاً می‌خواهد با ایالات متحده توافق کند و این توافق برای واشنگتن و متحدانش خوب خواهد بود.

پست او تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که ارتش ایالات متحده اذعان کرد كه آتش بس را نقض کرده است و سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در پاسخ به این تجاوز، یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده است. 

ترامپ ساعتی پس از نیمه شب در تروث سوشال نوشت: "ایران واقعاً می‌خواهد به توافق برسد و این توافق برای ایالات متحده و کسانی که با ما هستند، توافق خوبی خواهد بود. "

با این حال، ترامپ همچنین اعتراف كرد که با وجود تمام تفاسیر سیاسی پیرامون این درگیری، مذاکره با ایران برای او دشوارتر شده است.

رئیس جمهور آمريكا نوشت: "... برای من انجام درستِ کارم و مذاکره بسیار دشوارتر است، زمانی که افراد سیاسی در سطوحی که قبلاً هرگز دیده نشده، بار‌ها و بار‌ها منفی‌بافی می‌کنند که من باید سریع‌تر حرکت کنم، یا کندتر حرکت کنم، یا به جنگ بروم، یا به جنگ نروم، یا هر چیز دیگری. " «فقط بنشین و استراحت کن، همه چیز در نهایت خوب پیش خواهد رفت - همیشه همینطور است!»

ترامپ روز جمعه گفته بود که به زودی در مورد توافق پیشنهادی برای تمدید آتش‌بس با ایران تصمیم خواهد گرفت.

ادعاهاى تكرارى رئيس جمهور آمريكا در حالى مطرح مى شود كه ايران همواره بر پیگیری مذاکرات بر پایه منافع ملی، رفع تحریم‌ها و حفظ حقوق مشروع هسته‌ای خود تأکید کرده و هرگونه توافق را مشروط به تأمین حقوق و مطالبات ملت ایران دانسته است.

منبع: رويترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آتش بس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران هم محاکمه و مجازات شود.
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را قبول نداریم
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