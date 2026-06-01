باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الهداد در حاشیه برگزاری دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، با اشاره به اینکه مقابله با برقدزدی صرفاً یک اقدام انضباطی نیست، بلکه اقدامی در جهت صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان قانونمدار و حفظ پایداری شبکه است، اظهار داشت: انشعابات غیرمجاز، استفاده از ماینرها، دستکاری کنتورها و برداشت همزمان غیرقانونی آب و برق، از عوامل اثرگذار بر افزایش تلفات و فشار بر شبکه برق کشور به شمار میروند.
پیگیری قانونی و قضایی برای ابطال دائم انشعاب
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در برخی موارد، برق خریداریشده خارج از چارچوب پروانه بهرهبرداری و مجوزهای صادره مورد استفاده قرار میگیرد، تأکید کرد: در صورت شناسایی تخلف و طی شدن مراحل قانونی، موضوع از مسیر مراجع قضایی پیگیری میشود و در مواردی که حکم و دستور قضایی صادر شود، ابطال دائم انشعاب نیز میتواند در زمره اقدامات بازدارنده قرار گیرد.
الهداد افزود: در مواردی مانند بهرهبرداری غیرمجاز از برق در واحدهای کشاورزی، دامداری، صنعتی یا استفاده از برق یارانهای برای استخراج رمزارز، ضمن جمعآوری تجهیزات غیرمجاز و صدور صورتحسابهای مربوط به مصرف و خسارت، رسیدگی قضایی و تصمیمگیری نهایی بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد شرکتهای توزیع برق در استانها موظفاند با تقویت پایشها و همکاری ضابطان، روند شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت دنبال کنند.
تمرکز بر پایش هوشمند در بخش کشاورزی و صنعتی
مدیرعامل توانیر با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل مصرف، گفت: حدود ۲۴۰ هزار کنتور هوشمند در بخش کشاورزی نصب شده تا مصرف بر اساس پروانههای صادره مدیریت شود، با این حال گزارشهای از دستکاری تجهیزات اندازهگیری و مدارهای فرمان هوشمند وجود دارد که مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین از شناسایی نزدیک به ۲۰۰ ترانس غیرمجاز در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این موضوع علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، با برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی نیز گره خورده و با جدیت رصد میشود. به گفته الهداد، ساماندهی مصرف برق واحدهای سیار و دستفروشان نیز از مسیر ایجاد سازوکارهای قانونی و نصب شمارندههای تجمیعی قابل پیگیری است.
تاکید بر ایمنی، اخلاق حرفهای و سلامت رویهها
الهداد اجرای مانور مدیریت هوشمند تلفات را مکمل برنامههای جاری صنعت برق دانست و اظهار کرد: هوشمندسازی، کنترل مصارف غیرمتعارف و کاهش تلفات از محورهای اصلی برای حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم پیشرو است.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت ایمنی نیروهای عملیاتی گفت: عملیات میدانی شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز میتواند مخاطراتی داشته باشد، از این رو حفظ جان نیروهای اجرایی اولویت دارد. وی همچنین رعایت کرامت انسانی و شئونات حرفهای در مواجهه با شهروندان را ضروری دانست.
برخورد با تخلفات احتمالی درونسازمانی
مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر مشخص شود فردی از کارکنان صنعت برق در ایجاد، وصل یا پشتیبانی از انشعابات غیرمجاز نقش داشته، مطابق ضوابط و تاکید وزارت نیرو با این موضوع برخورد خواهد شد. در مقابل، حمایت از نیروهای اجرایی و پرداخت بهموقع مطالبات و پاداش عوامل موثر در کشف و کاهش تلفات نیز مورد تاکید قرار گرفت.
دعوت از مردم برای گزارش تخلفات
الهداد در پایان با اشاره به نقش اطلاعرسانی و مشارکت عمومی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از انشعاب برق یا دستکاری تجهیزات اندازهگیری میتوانند موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ گزارش دهند تا پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم از مسیرهای رسمی و قضایی پیگیری شود.
منبع: توانیر