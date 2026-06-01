باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تعدادی از ساکنان شهر مهستان معتقدند برخی طرحهای عمرانی که قرار بود در سالهای گذشته به بهرهبرداری برسند، همچنان نیمهکاره رها شده و نه تنها گرهای از مشکلات شهر باز نکردهاند، بلکه در برخی نقاط موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد چهرهای نامناسب در سطح شهر شدهاند.
شهروندان همچنین از وضعیت برخی پیادهروها انتقاد دارند و میگویند ناهمواری مسیرها، کمبود زیرساختهای مناسب برای تردد سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت، عبور و مرور روزانه را با دشواری همراه کرده است.
از سوی دیگر، تعدادی از پارکها و فضاهای سبز شهری نیز به گفته شهروندان با کمبود امکانات رفاهی، تجهیزات فرسوده و نیاز به رسیدگی و بهسازی مواجه هستند؛ موضوعی که موجب شده خانوادهها نتوانند از این فضاها به شکل مطلوب استفاده کنند.
مردم مهستان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری، خواستار شفافسازی روند اجرای پروژهها و پاسخگویی مسئولان در خصوص زمانبندی بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام هستند.
شهروندان معتقدند رسیدگی به زیرساختهای شهری، بهسازی پیادهروها، توسعه فضاهای عمومی و تکمیل پروژههای عمرانی میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در این شهر داشته باشد.
اکنون انتظار میرود مدیریت شهری مهستان با ارائه توضیحات روشن درباره وضعیت پروژهها و برنامههای پیشرو، به دغدغهها و مطالبات مطرحشده از سوی مردم پاسخ دهد.