باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اعلام اینکه توسعه و نوسازی شبکه برق روستایی ۸۰ روستای شیراز با اعتبار ۱۵۲ میلیارد تومان انجام شده است اظهار داشت: در راستای تعهدات قانونی و اشتیاق به ارتقای سطح خدماتدهی به مردم شریف مناطق روستایی، این عملیات توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی در شهرستانهای شیراز و خشهای داریون، دارنگون، ارژن و بخش مرکزی و سایر شهرستانهای مرودشت، کوار، خرامه، زرقان، پاسارگاد، سپیدان، سروستان، بیضا و ارسنجان به بهرهبرداری رسیده است.
او در ادامه افزود: این پروژههای بزرگ عمرانی شامل احداث ۵۵ کیلومتر شبکه هوایی برق و نصب ۳۸ دستگاه ترانسفورماتور بوده است که با اختصاص ۱۵۲ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض برق انجام پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اهمیت امنیت انرژی در مناطق روستایی افزود: توسعه زیرساختهای برق، نقشی حیاتی در کاهش مهاجرتهای ناخواسته از روستاها و عاملی مؤثر در ماندگاری جمعیت در این مناطق ایفا میکند. حفظ و تقویت جمعیت روستایی، یک اصل استراتژیک و راهبردی در تأمین امنیت ملی کشور است؛ چرا که توسعه متوازن مناطق محروم، ضامن پایداری و ثبات اجتماعی است.
خسروی ادامه داد: همراهی و تعامل سازنده شرکت توزیع نیروی برق با مشترکین برق روستایی و توسعه مستمر خدمات در این مناطق، همواره در اولویت قرار داشته و ما تلاش داریم تا رضایتمندی مردم را در کنار ارتقای کیفیت شبکه دنبال کنیم. لازم به ذکر است که بر اساس آخرین آمار، هیچیک از روستاهای بالای ۱۰ خانوار در محدوده شهرستان شیراز و شهرستانهای یاد شده، بدون بهرهمندی از نعمت برق نبوده و تمام این روستاها تحت پوشش شبکه برق سراسری قرار دارند.
این مقام مسئول با اشاره به دستاوردهای سنوات گذشته تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز در راستای بازسازی و پایداری شبکه برق و جلب رضایت روستائیان، این طرحها در ۱۵۰ روستای دیگر اجرا شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان درباره چشمانداز آینده افزود: با توجه به سیر صعودی اعتبارات تخصیص یافته از محل عوارض برق، برنامهریزی دقیقی برای اصلاح شبکه و تأسیسات برق روستاهای باقیمانده انجام شده است. با توجه به اینکه تعداد روستاهای حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز بالغ بر ۸۵۰ روستا است، متعهدیم تا طی ۵ سال آینده، تمامی شبکههای برق روستاهای باقیمانده را نیز بازسازی و نوسازی کنیم تا عدالت در توزیع خدمات رسانی برق در تمام نقاط استان محقق شود.
منبع: شرکت توزیع برق شیراز