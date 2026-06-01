مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در اجرای طرح جوانی جمعیت، ۳۱۶هزار متقاضی واجد شرایط شناسایی و زمین بیش از ۱۶۰ هزار واحد در شهر‌های کشور به جز شهر‌های جدید تامین شده، از تحویل زمین طرح جوانی جمعیت به ۷۸ هزار متقاضی این طرح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  تازه‌ترین وضعیت تامین زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت را تشریح کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت، سازمان ملی زمین و مسکن از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای تامین زمین و واگذاری آن به متقاضیان واجد شرایط استفاده کرده است. در این طرح، از میان ثبت‌نام شدگان، ۳۱۶ هزار نفر به عنوان متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: از میان متقاضیان واجد شرایط، تاکنون، زمین ۱۶۰ هزار و ۴۸۴ متقاضی تامین شده است و طبق تازه‌ترین آمارها، از این تعداد زمین تامین شده، ۷۸ هزار متقاضی زمین خود را تحویل گرفته‌اند.

به گفته نبیان، تامین زمین برای باقیمانده متقاضیانی که اراضی آنها تامین شده، ادامه دارد و این تعداد در حال طی فرآیند اخذ قرارداد است.

وی توضیح داد: برای تامین زمین سایر متقاضیان واجد شرایط نیز از محل اراضی در حال آماده‌سازی، اراضی الحاق شده به روستا‌های محل تولد والدین فرزندان، تامین زمین در شهرک‌های مسکونی مصوب و سایر روش‌های قانونی، کار‌ها در حال پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به شهر‌هایی است که تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارند و اراضی واگذارشده در روستا‌ها و شهر‌های جدید در آن لحاظ نشده است.

گفتنی است، با هدف اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه کشور و اجرای نقشه مهندسی-فرهنگی و سند تعالی خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ با تأیید شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون سرفصل‌های مختلفی دارد و دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای طرح‌های مختلف حمایتی کرده است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
سلیمانی
۱۶:۱۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پس چرا این خبرها در استان ایلام نیست ؟!! و اصلاً انگار نه انگار که کشور ایران استانی به بنام ایلام دارد ! بنده شهریور 1402 واجد شرایط دریافت زمین طرح 4 فرزند زیر 20 سال شده ام و تاکنون کوچکترین اقدام و یا حتی خبری در خصوص تحویل زمین صورت نگرفته و دردناکتر اینکه حتی در مراجعات به اداره راه و شهرسازی استان ، مسئولان قسمتهای مربوطه خبرهای ناامید کننده مبنی بر احتمال منفی شدن تحویل زمین ارائه می کنند !!
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