باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری در کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان در استانداری کردستان افزود: بررسی دقیق تعداد نانوایی‌های فعال، پراکندگی آنها، تناسب با جمعیت و سرانه خدمات در استان ضروری است.

وی درباره صدور مجوز‌های جدید نیز هشدار داد و گفت: تا زمانی که اتحادیه مربوطه تأیید نکند، صدور هر مجوز جدید باید بر اساس نیاز واقعی و با حساسیت بالا انجام شود. باید گزارشی تحلیلی از وضعیت استان تهیه کرد و از صدور بی‌ضابطه مجوز برای نانوایی‌های کردستان جلوگیری نمود.

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت‌گذاری نان، تأکید کرد: پیشنهاد‌ها باید آن‌قدر کارشناسی و دقیق باشد که قابلیت دفاع منطقی داشته باشد و با هزینه‌های واقعی نانوایی‌ها و شرایط اقتصادی استان همخوانی داشته باشد.

او همچنین بر تشدید نظارت بر تخلفات احتمالی نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید بدون اغماض، در چارچوب قانون و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی انجام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم نظم بازار برقرار بماند.

ازهاری در پایان بر نصب بنکر‌های ذخیره آرد در نانوایی‌ها تأکید کرد و گفت: همه نانوایی‌ها تا پایان شهریور ماه باید نسبت به تهیه بنکر ذخیره آرد اقدام کنند. این کار هم شرایط نگهداری آرد را بهبود می‌بخشد و هم از تخلفات احتمالی و مشکلات ناشی از جابجایی یا خرید و فروش غیرمجاز آرد جلوگیری می‌کند.

منبع استانداری استان