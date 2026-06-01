فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر از مهار ۲۳۸ راس احشام سبک قاچاق در ارتفاعات صعب العبور این شهرستان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  جلال اکبری فرمانده هنگ‌مرزی پیرانشهر اظهار کرد: در راستاي اجرای طرح سراسری مقابله و مبارزه با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر با انجام رصد اطلاعاتي مداوم سه شبانه روز و انجام گشت و كمين هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچيان احشام به قصد خروج در نوار مرزي شده و توانستند در دو عملیات غافلگيرانه و منسجم قاچاقچيان احشام را زمين گير کنند.

وی افزود: مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر در اين عمليات ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچيان، توانستند تعداد ۲۳۸ راس گوسفند را کشف و مهار نمایند.

اکبری با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۵۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، خاطرنشان شد: شناسايی و دستگيری عاملین در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

وی اظهار کرد: این عملیات نشانگر استمرار عزم نیروهای مرزبانی در مقابله با قاچاق و حفظ ثبات و امنیت مرزهای غربی کشور است. انسداد نوار مرزی و رصد اطلاعاتی سه شبانه روز،چارچوبی عملیاتی برای پاسخ به تهدیدات مرزی فراهم کرده و پایه‌های امنیتی منطقه را تقویت می‌کند.

برچسب ها: قاچاق احشام ، هنگ مرزبانی
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