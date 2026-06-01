باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -توری ساندویک، وزیر دفاع نروژ، ادعا کرد که تقویت موقعیت روسیه در منطقه قطب شمال می‌تواند غرب را در معرض خطر قرار دهد.

او در گفت‌و‌گو با روزنامه تایمز ابراز نگرانی کرد که روسیه بتواند کنترل این منطقه را در دست گرفته و دسترسی آسان‌تری برای ناوگان خود به اقیانوس اطلس فراهم کند.

ساندویک گفت: «این موضوع تهدیدی مستقیم برای انگلیس خواهد بود.»

او همچنین نسبت به احتمال تسلط روسیه بر گذرگاه‌های دریایی میان سواحل شمالی نروژ و مجمع‌الجزایر سوالبارد ابراز نگرانی کرد.

به گفته وزیر دفاع نروژ، در صورت بروز یک درگیری احتمالی، روسیه ممکن است از تسلیحات فراصوت علیه ناتو استفاده کند.

با این حال، وی اذعان کرد که نروژ در حال حاضر هیچ تهدید مستقیمی از سوی روسیه علیه سوالبارد مشاهده نمی‌کند و همچنین افزایش فعالیت روسیه در نزدیکی این مجمع‌الجزایر را نیز گزارش نکرده است.

در مقابل، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با تاکر کارلسون، خبرنگار آمریکایی، تأکید کرده بود که روسیه قصد حمله به کشور‌های عضو ناتو را ندارد و چنین اقدامی هیچ توجیهی برای مسکو نخواهد داشت.

پوتین همچنین گفته بود سیاستمداران غربی به طور مداوم با بزرگ‌نمایی «تهدید روسیه» تلاش می‌کنند افکار عمومی را از مشکلات داخلی منحرف کنند، اما «افراد باهوش به خوبی می‌دانند که این ادعا‌ها دروغ است.»

رئیس‌جمهور روسیه در اظهاراتی جداگانه تأکید کرد که مسکو آماده همکاری با تمامی کشور‌های علاقه‌مند در منطقه قطب شمال است، اما در عین حال از منافع ملی خود در این منطقه دفاع خواهد کرد.

منبع: آر تی