حکم قصاص قاتل ایلیا، پسربچه رشتی صبح امروز اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم قصاص قاتل «ایلیا زادحسین» کودک ۱۰ ساله‌ای که پرونده قتلش به یکی از تلخ‌ترین حوادث سال‌های اخیر کشور تبدیل شده بود، صبح امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد ماه) پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مراجع قضایی در رشت اجرا شد.

۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه و قتل او در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد پارسال دستگیر و حکم اعدامش صبح امروز اجرا شد.

«ایلیا زادحسین» شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه‌شان در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، توسط مردی ۳۸ ساله ربوده شد، پس از اعلام موضوع و آغاز تحقیقات، پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مسیر حرکت کودک را ردیابی کرد و در ادامه مشخص شد ایلیا پس از ربوده شدن به قتل رسیده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهم شناسایی و بازداشت شد و پس از اعتراف، محل نگهداری پیکر کودک نیز کشف شد.

منبع: صداوسیما