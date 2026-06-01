حکم قصاص قاتل ایلیا، پسربچه رشتی صبح امروز اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حکم قصاص قاتل «ایلیا زادحسین» کودک ۱۰ ساله‌ای که پرونده قتلش به یکی از تلخ‌ترین حوادث سال‌های اخیر کشور تبدیل شده بود، صبح امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد ماه) پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مراجع قضایی در رشت اجرا شد.

۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه و قتل او در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد پارسال دستگیر و حکم اعدامش صبح امروز اجرا شد.

«ایلیا زادحسین» شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه‌شان در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، توسط مردی ۳۸ ساله ربوده شد، پس از اعلام موضوع و آغاز تحقیقات، پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مسیر حرکت کودک را ردیابی کرد و در ادامه مشخص شد ایلیا پس از ربوده شدن به قتل رسیده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهم شناسایی و بازداشت شد و پس از اعتراف، محل نگهداری پیکر کودک نیز کشف شد.

منبع: صداوسیما

 

برچسب ها: حکم قصاص ، قتل کودک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۲۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
چهره معصوم این بچه رو میبینم. چهره نکبت اونم که اعدام شد رو دیدم. آخه چه دردی داشتی ؟ حوس باز بی شرم
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ایران عزیزم
۱۱:۵۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تلخ ترین قتل
بعید میدونم خانواده این عزیز ب زندگی عادی بر گردن مگر با عنایت خداو معجزه
۰
۶۰
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Singapore
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
احسنت
۰
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
آفرین به اعدام
چه برای اغتشاشگرها چه برای این ها
۱۳
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
والی
۱۱:۲۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
آفرین بر قصاص
لعنت بر روح کثیفش
۲
۸۱
پاسخ دادن
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