فرانسه یک نفتکش دیگر مرتبط با روسیه را توقیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در X اعلام کرد که نیروی دریایی فرانسه روز یکشنبه در عملیاتی که در آبهای آزاد اقیانوس اطلس انجام شد، "با حمایت چندین شریک از جمله بریتانیا"، یک نفتکش دیگر را که از روسیه میآمد، توقیف کرد.
رئیس دولت فرانسه با اشاره به کشتی تحریم شده تاگور مدعى شد: "دور زدن تحریمهای بینالمللی، نقض قانون دریا و تأمین مالی جنگی که روسیه بیش از ۴ سال است علیه اوکراین به راه انداخته است، برای کشتیها غیرقابل قبول است. "
این چهارمین رهگیری از این دست است که توسط فرانسه عليه ناوگان به اصطلاح ارواح روسیه انجام میشود. طبق گفته اداره دریایی آتلانتیک، این رهگیری "روی یک نفتکش که از مورمانسک در روسیه میآمد، " رخ داده است.
منبع: تاس