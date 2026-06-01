سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در مورد جدایی دروازه بان استقلال اعتراف تلخی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: در دوران حضورم در استقلال من فقط یک خواسته دلی در داشتم که در مورد سید حسین حسینی دروازه بان تیم بود بود و معتقد بودم حرمت کاپیتان ۱۰ ساله را نگه داریم، اما در نهایت تسلیم نظر سرمربی شدم و این دروازه بان با ارزش از استقلال جدا شد.



سید حسین حسینی دروازه بان تیم فوتبال استقلال پس از سال‌ها از تیم استقلال جدا شد و به تیم فوتبال سپاهان پیوست در در حال حاضر نیز در اردوی پیش از جام جهانی تیم ملی فوتبال قرار دارد.