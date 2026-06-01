سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه اتحادیه اروپا درباره اقدام دفاعی ایران علیه متجاوزان آمریکایی را ریاکارانه و غیرمسئولانه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۱۱ خردادماه در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپایی که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است، در شبکه ایکس نوشت: بیانیه اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران به خاطر اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس، مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است؛ این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.

وی افزود: اتحادیه اروپا باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است، پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد. بقائی بیان کرد: اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است.