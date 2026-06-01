معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای این سازمان گفت: افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌های اعلامی شرکت مدیران خودرو وجاهت قانونی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ احمد شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای این سازمان گفت:، با عنایت به اعلام اخیر شرکت مدیران خودرو مبنی بر افزایش حدود ۸۰ درصدی محصولات خود، سازمان حمایت اعلام نمود با توجه به اینکه طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام، اعلام و ملاک عمل شرکت قرار گیرد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای این سازمان در خصوص شرکت یاد شده افزود، مدارک و مستندات و نیز استعلامات اخذ شده از مراجع ذی ربط در حال تکمیل شدن بود که شرکت مذکور بدون هماهنگی و خودسرانه اقدام به اعلام قیمت جدید نمود که مورد تایید این سازمان نیست. 

شانیان عنوان داشت این سازمان در مهلت مقرر و قانونی قیمت‌های جدید را محاسبه و به شرکت ابلاغ خواهد نمود.

وی ضمن اخطار کتبی به شرکت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قیمت‌های سازمان حمایت، از هموطنان محترم خواهشمند است تا اصلاح قیمت‌ها از خرید‌های احتمالی خودداری نمایند.

برچسب ها: خودرو ، افزایش قیمت
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