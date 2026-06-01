سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر یک سرویس بهداشتی فرنگی دچار هدررفت آب شود، می‌تواند روزانه ۷۰۰ تا هزار لیتر آب شرب را هدر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  بهنام بخشی، سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ادوات کاهنده، قطعات کوچکی هستند که تأثیرات بزرگی بر مصارف خانگی و حتی مصارف تجاری ایجاد می‌کنند؛ ما با یک اقدام کوچک و یک تماس با سامانه ۱۲۲ می‌توانیم از نصب این ادوات بهره‌مند شویم و مصارف خود را کاهش دهیم.

او افزود: با این حال نباید غافل شویم که در منازل ما سارقان پنهانی وجود دارند؛ سارقانی که بدون اینکه ردی از خود به جا بگذارند و بدون اینکه صدایی از خود تولید کنند، بر قبض آب منازل ما تأثیر میلیونی می‌گذارند.

بخشی بیان کرد: اگر سرویس‌های بهداشتی و توالت‌های فرنگی در منازل پس از مدتی مورد پایش و بررسی قرار نگیرند، به دلیل فرسودگی یا خرابی واشرها، احتمال تلف شدن آب به‌صورت پنهان وجود دارد.

سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: اگر یک سرویس بهداشتی فرنگی دچار هدررفت آب شود، می‌تواند روزانه ۷۰۰ تا هزار لیتر آب شرب را هدر دهد. همچنین شیر‌هایی وجود دارند که ممکن است به دور از نگاه ما دچار نشتی باشند.

او گفت: اگر یک شیر آب در هر دقیقه ۶۰ قطره آب هدر دهد، این میزان در ۲۴ ساعت به ۲۰ لیتر و در یک ماه به ۶۰۰ لیتر می‌رسد؛ یعنی معادل ۱۲۰۰ بطری نیم‌لیتری آب. تنها با یک نشتی در یک شیر، آب شرب با بهترین کیفیت می‌تواند هدر برود.

بخشی تأکید کرد: بنابراین به‌راحتی می‌توانیم با یک پایش، بررسی و دقت‌نظر، از این نشت‌های پنهان جلوگیری کنیم و با سارقان پنهانی که منجر به هدررفت آب می‌شوند، برخورد کنیم.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، آب و فاضلاب
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