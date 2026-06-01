باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - امیر حسین زارع پس از دریافت جایزه مردمی، این افتخار را متعلق به همه ورزشکاران کشور دانست و تأکید کرد که این جایزه انگیزه او را برای ادامه مسیر قهرمانی افزایش میدهد.
وی اظهار کرد: «این جایزه برای من ارزشمند است، چون از طرف مردم اهدا شده، اما امروز آن را به نمایندگی از همه ورزشکاران دریافت کردم. همه قهرمانان شایسته دریافت چنین جایزهای هستند.»
این کشتیگیر افزود: «در مسیر حرفهای خودم، این جایزه هدف نهایی من نیست، اما باعث میشود با انگیزه بیشتری به راهم ادامه دهم. اینکه این تقدیر از سوی مردم صورت گرفته، برای من دلگرمکننده است.»
وی در ادامه گفت: «این جایزه را به مردم عزیز ایران، خانوادههای داغدار مدرسه میناب و فرشتههای مینابی تقدیم میکنم.»
قهرمان کشتی ایران درباره برنامههای پیشرو نیز اظهار داشت: «پیش از المپیک، مسابقات مهمی مانند بازیهای آسیایی و رقابتهای قهرمانی جهان را در پیش داریم و تمام تلاشم را میکنم تا در همه این مسابقات نمایندهای شایسته برای مردم ایران باشم.»