باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی صحبت از خرید آنلاین و تجارت الکترونیک میشود، ذهن اکثر ما فوراً به سمت نامهای تکراری و بزرگی مانند آمازون میرود، اما پشت پرده بازار دیجیتال جهان، رقابتی هیجانانگیزتر در جریان است. در هر گوشه از این کره خاکی، غولهای محلی قدرتمندی قد علم کردهاند که نبض بازارهای کشور خود را در دست دارند. برخی با تکیه بر سرعت، برخی با نفوذ به دل شهرهای کوچک و بعضی دیگر با تبدیل شدن از یک فروشگاه ساده به یک ابر اکوسیستم همهکاره، جایگاه خود را تثبیت کردهاند.
در ادامه، بزرگترین و موفقترین پلتفرمهای بومی تجارت الکترونیک در نقاط مختلف جهان، از هند و چین تا اروپا، را مرور میکنیم تا ببینیم هر کشور چگونه «آمازون بومی» خود را ساخته و به بازیگری اصلی در بازار داخلی کشورش تبدیل شده است.
هند، رقابت میان پلتفرمهای بزرگ داخلی
فلپکارت
فلپکارت یکی از بزرگترین فروشگاههای آنلاین هند است که در سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را با فروش اینترنتی کتاب آغاز کرد. این شرکت بهتدریج دامنه فعالیت خود را گسترش داد و امروز در حوزههایی مانند لوازم الکترونیکی، پوشاک، لوازم خانگی و کالاهای روزمره حضور گستردهای دارد. این پلتفرم با تکیه بر قیمت رقابتی، تنوع کالا و تجربه خرید ساده توانسته جایگاه مهمی در بازار هند به دست آورد و به رقیب اصلی آمازون در این کشور تبدیل شود.
در سالهای ابتدایی، فلپکارت با چالشهایی مانند ضعف زیرساختهای حملونقل و کمبود اعتماد کاربران به خرید اینترنتی مواجه بود. با این حال، تمرکز بر بهبود تجربه مشتری و توسعه شبکه توزیع باعث شد بهتدریج اعتماد کاربران افزایش پیدا کند. فلپکارت همچنین از یک فروشگاه ساده فراتر رفته و به بستری برای رشد برندهای جدید تبدیل شده است؛ جایی که برندها میتوانند با کمک ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی رشد کنند و به بازار گستردهتری دست پیدا کنند.
اسنپدیل
اسنپدیل یکی دیگر از پلتفرمهای مهم تجارت الکترونیک هند است که در سال ۲۰۱۰ در دهلی راهاندازی شد. این پلتفرم با طراحی ساده و تجربه کاربری روان توانست کاربران زیادی را جذب کند و در مقاطعی به یکی از پربازدیدترین وبسایتهای خرید آنلاین تبدیل شد.
اسنپدیل مجموعه گستردهای از کالاها شامل پوشاک، لوازم دیجیتال و محصولات روزمره را ارائه میدهد و شبکه توزیع آن امکان ارسال کالا به هزاران شهر هند را فراهم کرده است. این پلتفرم تمرکز ویژهای بر بازار شهرهای کوچک و متوسط دارد و تلاش کرده خرید اینترنتی را برای کاربران این مناطق مقرونبهصرفهتر کند.
راکوتن ژاپن، تبدیل فروشگاه به اکوسیستم دیجیتال
راکوتن در سال ۱۹۹۷ در ژاپن تأسیس شد و یکی از مهمترین بازیگران تجارت الکترونیک این کشور به شمار میرود. این شرکت فعالیت خود را با یک بازار آنلاین آغاز کرد، اما بهمرور به یک اکوسیستم دیجیتال گسترده تبدیل شد.
امروز راکوتن علاوه بر فروش آنلاین، در حوزههایی مانند خدمات مالی، بانکداری دیجیتال، کارت اعتباری، استریم محتوا و مخابرات نیز فعالیت دارد. مدل فعالیت این شرکت بر پایه اتصال فروشندگان مستقل به خریداران است و سیستم امتیازدهی و وفاداری کاربران نقش مهمی در حفظ مشتریان دارد.
مرکادو لیبره آمریکای لاتین و رشد سریع تجارت دیجیتال
مرکادو لیبره در سال ۱۹۹۹ در آرژانتین تأسیس شد و امروز بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیک آمریکای لاتین محسوب میشود. این شرکت در کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و شیلی حضور گسترده دارد. این پلتفرم تنها یک فروشگاه آنلاین نیست، بلکه یک اکوسیستم کامل دیجیتال است که شامل پرداخت آنلاین، خدمات لجستیک، تبلیغات و ابزارهای مالی برای فروشندگان میشود.
رشد تجارت دیجیتال در آمریکای لاتین نقش مهمی در توسعه این شرکت داشته و آن را به یکی از مهمترین بازیگران اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کرده است.
کوپانگ کره جنوبی: تمرکز بر سرعت
کوپانگ در سال ۲۰۱۰ در کره جنوبی تأسیس شد و بهسرعت به یکی از بزرگترین بازیگران بازار آنلاین این کشور تبدیل شد. مهمترین ویژگی این شرکت سیستم تحویل بسیار سریع کالا است که تجربه خرید را متحول کرده است. کوپانگ علاوه بر فروش کالا، خدماتی مانند تحویل مواد غذایی و سرویسهای دیجیتال را نیز ارائه میدهد و در بورس نیویورک نیز عرضه شده است.
تمرکز اصلی این شرکت بر سرعت، لجستیک پیشرفته و تجربه کاربری یکپارچه است.
فروشگاههای آنلاین اروپا، تنوع مدلهای خردهفروشی آنلاین
آسوس
آسوس در سال ۲۰۰۰ در بریتانیا تأسیس شد و ابتدا با تمرکز بر پوشاک الهامگرفته از چهرههای مشهور فعالیت میکرد. این شرکت امروز یکی از بزرگترین فروشگاههای آنلاین مد در اروپا است. محصولات این پلتفرم شامل پوشاک، کفش و محصولات زیبایی است و بخش عمده مشتریان آن را جوانان تشکیل میدهند.
اوتو
اوتو یکی از قدیمیترین شرکتهای خردهفروشی آلمان است که فعالیت خود را از سال ۱۹۴۹ با فروش کاتالوگی آغاز کرد و سپس وارد تجارت آنلاین شد. این شرکت اکنون در حوزههایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و مبلمان فعالیت دارد و علاوه بر فروش آنلاین، در حوزه لجستیک و خدمات مالی نیز حضور دارد.
زالاندو
زالاندو در آلمان تأسیس شد و ابتدا بر فروش کفش تمرکز داشت، اما بهمرور به یکی از بزرگترین فروشگاههای آنلاین مد در اروپا تبدیل شد. این پلتفرم مجموعه گستردهای از پوشاک، کیف، کفش و محصولات زیبایی را ارائه میدهد و با تمرکز بر تجربه کاربری ساده و ارسال و بازگشت آسان کالا شناخته میشود.
چین، قدرت بازارهای بزرگ دیجیتال
علیبابا
علیبابا در سال ۱۹۹۹ در چین تأسیس شد و ابتدا با هدف اتصال تولیدکنندگان چینی به خریداران خارجی شکل گرفت. این شرکت بهمرور به یک اکوسیستم بزرگ در حوزه تجارت آنلاین تبدیل شد.
امروز علیبابا در حوزههای مختلفی از جمله فروش عمده، فروش به مصرفکننده و ارتباط میان فروشندگان و خریداران خرد فعالیت دارد. این شرکت ابزارهای متنوعی برای تسهیل تجارت، مقایسه قیمت و ارتباط میان طرفین معامله ارائه میدهد و یکی از مهمترین بازیگران تجارت جهانی محسوب میشود.
مید این چاینا
مید این چاینا یک پلتفرم بزرگ چینی است که ارتباط مستقیم میان خریداران خارجی و تولیدکنندگان را فراهم میکند. این وبسایت با هدف تسهیل صادرات کالاهای چینی ایجاد شده و به کسبوکارها اجازه میدهد بدون واسطه با کارخانهها همکاری کنند. این پلتفرم با پشتیبانی چندزبانه و ارائه اطلاعات دقیق درباره تأمینکنندگان، به یکی از مهمترین بسترهای تجارت بینالمللی کالاهای چینی تبدیل شده است.
منبع: فارس